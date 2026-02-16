SpaceX participe au concours du Pentagone pour la technologie des drones autonomes, selon Bloomberg News

SpaceX, la société d'Elon Musk, et sa filiale à 100 % xAI participent à un nouveau concours secret du Pentagone visant à produire une technologie d'essaimage de drones autonomes contrôlés par la voix, a rapporté Bloomberg News lundi, citant des personnes familières avec le sujet.

SpaceX, xAI et l'unité d'innovation de défense du Pentagone n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Reuters n'a pas pu vérifier l'information de manière indépendante.

SpaceX, basée au Texas, a récemment acquis xAI dans le cadre d'un accord qui associe le principal fournisseur de services spatiaux et de défense de Musk à la startup d'intelligence artificielle de l'entrepreneur milliardaire. Cette opération a eu lieu avant l'introduction en bourse de SpaceX prévue cette année.

Selon le rapport de Bloomberg, les entreprises de M. Musk feraient partie des quelques entreprises sélectionnées pour participer au concours doté d'un prix de 100 millions de dollars lancé en janvier.

Le concours, d'une durée de six mois, vise à produire une technologie d'essaimage avancée capable de traduire des commandes vocales en instructions numériques et de faire fonctionner plusieurs drones, selon le rapport.

M. Musk faisait partie d'un groupe de chercheurs en IA et en robotique qui ont écrit une lettre ouverte en 2015 préconisant une interdiction mondiale des "armes autonomes offensives", s'opposant à la fabrication de "nouveaux outils pour tuer des gens".

L'année dernière, le ministre américain de la défense a présenté une nouvelle stratégie visant à accélérer le développement et le déploiement des drones en réduisant la bureaucratie et en stimulant la fabrication nationale de drones.

Les États-Unis ont également cherché des moyens sûrs et rentables de neutraliser les drones , en particulier autour des aéroports et des grands événements sportifs - une préoccupation qui est devenue plus urgente à l'approche de la Coupe du monde de la FIFA et des célébrations de l'anniversaire de l'Amérique250 cet été.

OpenAI, Google GOOGL.O (Alphabet), Anthropic et xAI ont remporté l'année dernière des contrats d'une valeur de 200 millions de dollars chacun visant à accélérer l'adoption de capacités d'IA avancées au sein du Pentagone.