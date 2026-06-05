SpaceX ne pourra pas intégrer prématurément un indice de référence américain, S&P ayant réaffirmé ses règles actuelles

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* SpaceX s'apprête à réaliser la plus grande introduction en bourse de l'histoire, avec une valorisation visée de 1 750 milliards de dollars

* Pour être intégrée au S&P 500, une entreprise doit notamment être rentable

* SpaceX a enregistré une perte de 4,94 milliards de dollars en 2025

(Ajoute des détails sur la décision du S&P et le contexte des règles du Nasdaq) par Pritam Biswas et Noel Randewich

S&P Global SPGI.N a déclaré jeudi qu'il ne modifiait pas les critères d'entrée dans ses principaux indices, portant un coup dur à l'entreprise d'Elon Musk, SpaceX, en excluant de fait une intégration rapide de la plus grande introduction en bourse de l'histoire dans l'indice de référence S&P 500 .SPX .

Musk a réécrit à bien des égards le scénario de l'introduction en bourse de SpaceX, qu'il s'agisse de donner aux investisseurs particuliers un rôle plus important dans les attributions, de faire pression pour une inclusion rapide dans l'indice ou de structurer la gouvernance de manière à préserver un contrôle fort du fondateur. La société lève 75 milliards de dollars et vise une valorisation de 1 750 milliards de dollars, ce qui la placerait parmi les 10 entreprises cotées aux États-Unis les plus valorisées, même si seule une fraction de ses actions est disponible à la transactions. ) Mais S&P a déclaré que « les exceptions aux exigences de viabilité financière, d'ancienneté et de pondération d'(, telles que définies par l'IWF (), ne devraient pas être accordées uniquement sur la base de la capitalisation boursière ».

Pour être incluse dans le S&P 500, une entreprise doit être rentable selon les principes comptables généralement reconnus (PCGR) au cours de son dernier trimestre ainsi que sur l'ensemble de ses quatre derniers trimestres, conformément à l'une des règles que S&P a laissées inchangées.

SpaceX a enregistré une perte nette de 4,94 milliards de dollars en 2025, alors même que son chiffre d’affaires a augmenté de 33 % pour atteindre 18,67 milliards de dollars.

CONSULTATIONS DES INVESTISSEURS

S&P avait consulté les investisseurs au sujet de la réduction de la durée pendant laquelle une entreprise à très forte capitalisation doit être cotée en bourse avant d’intégrer ses indices, de la suppression des exigences minimales en matière de flottant et de la suppression de l’exigence de rentabilité.

Le S&P 500 est l'indice de référence le plus suivi à Wall Street. Les fonds indiciels passifs S&P 500, qui gèrent des milliers de milliards de dollars d'actifs, auraient été contraints d'acheter des actions SpaceX si les règles avaient été modifiées pour permettre son admission dans l'indice. « Le fait que S&P Dow Jones Indices s'appuie sur des règles et s'assure de la rentabilité avant l'entrée dans l'indice témoigne de sa grande crédibilité », a déclaré Art Hogan, stratège en chef des marchés chez B. Riley Wealth.

« Faire des exceptions parce que des entreprises sont très grandes et sont restées privées pendant si longtemps tout en n’étant toujours pas rentables n’avait pas beaucoup de sens. »

Le Nasdaq a déjà apporté des modifications à l'ind , qui faciliteront l'intégration de SpaceX, d'Anthropic et d'autres mégacapitalisations nouvellement cotées dans son indice Nasdaq 100 .NDX .

Les fonds indiciels du Nasdaq 100 seront contraints d’acheter une part importante des actions de SpaceX disponibles sur le marché lorsque la société rejoindra cet indice. Les opérateurs boursiers ont intensifié leurs efforts pour stimuler les introductions en bourse, alors que des entreprises technologiques à forte valorisation telles que SpaceX et les géants de l’IA Anthropic et OpenAI se rapprochent d’une offre publique , dans un contexte d’inquiétudes croissantes face à la baisse constante du nombre de sociétés cotées aux États-Unis.

S&P Global a déclaré qu'il modifierait les règles d'entrée de son indice S&P Total Market Index, plus large, et de l'indice Dow Jones U.S. Total Stock Market Index, ouvrant ainsi la voie à l'intégration de SpaceX dans ces indices moins suivis. SpaceX est également déjà éligible à une inclusion dans les indices Russell U.S. Equity et la série FTSE Global Equity, en vertu des nouvelles règles d’entrée rapide annoncées par le fournisseur d’indices FTSE Russell.