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SpaceX met Starship en orbite, RBC Capital apprécie
information fournie par Zonebourse 28/09/2026 à 16:39

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Le lanceur de nouvelle génération franchit une étape majeure lors de son 14e vol d'essai, après 13 missions limitées à l'espace suborbital. RBC considère ainsi que SpaceX reste très bien positionné pour exécuter sa stratégie malgré son caractère ambitieux.

La fusée Starship de SpaceX a atteint l'orbite pour la première fois lundi, malgré la panne de l'un de ses moteurs après son décollage de Starbase, au Texas.

La mission sans équipage doit effectuer six orbites terrestres en 10 heures, soit le vol le plus long de Starship à ce jour, et déployer une première série de satellites Starlink avant un amerrissage prévu dans l'océan Pacifique.

Pour RBC Capital Markets, ce succès du vol Starship 14 constitue une étape importante pour les capacités de lancement de SpaceX et le déploiement de Starlink, deux éléments clés de ses perspectives de croissance.

L'analyste souligne notamment la mise en orbite réussie des premiers satellites opérationnels Starlink V3, dont la capacité descendante est environ dix fois supérieure à celle des V2 Mini. Starship pourrait à terme emporter 60 satellites Starlink par lancement.

Le bureau d'études estime que le franchissement de cette étape orbitale est positif pour le sentiment sur le titre, tandis que le prochain jalon majeur sera la tentative de retour et d'atterrissage sur le pas de tir prévue avec le vol 15.

Le broker confirme ainsi son conseil "surperformance" sur le titre SpaceX, avec un objectif de cours inchangé à 225 USD.

Ce succès intervient au terme d'une campagne de développement de près de 10 ans ayant coûté plus de 15 MdsUSD à SpaceX. Le groupe d'Elon Musk prévoit de lancer un service régulier de Starship plus tard cette année.

Malgré ce succès, le titre reculait de 0,8% à Wall Street aux alentours de 16h30.

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