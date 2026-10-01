SpaceX lance son 13e équipage d'astronautes en mission de longue durée vers la Station spatiale internationale

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(Ajoute l'équipage qui atteint l'orbite)

* Le lancement a lieu à Cap Canaveral, en Floride

* L'équipage de quatre personnes à bord est composé de ressortissants américains, canadiens et russes

* La mission est axée sur la santé humaine et les performances en orbite

par Joe Skipper, Steve Gorman et Joey Roulette

Une fusée SpaceX SPCX.O a décollé jeudi de Floride avec à son bord deux astronautes américains, un astronaute canadien et un cosmonaute russe, à destination de la Station spatiale internationale pour une mission scientifique consacrée à la santé humaine et aux performances en orbite.

La fusée Falcon 9 à deux étages, surmontée d’une capsule Crew Dragon à pilotage autonome transportant les quatre membres d’équipage, a été lancée depuis la base spatiale de Cap Canaveral, située sur la côte atlantique de la Floride.

Une retransmission en direct a montré la fusée, haute de 25 étages, s’élancer en rugissant depuis la rampe de lancement tandis que ses neuf moteurs Merlin s’allumaient dans un tourbillon de panaches de vapeur incandescents.

Le propulseur réutilisable de l’étage inférieur de la Falcon 9 s’est séparé du reste du véhicule dans les trois minutes suivant le lancement et a regagné la Terre de manière autonome pour un atterrissage de retour. L’étage supérieur de la fusée a poursuivi son ascension et a mis en orbite le Crew Dragon transportant les astronautes de la Nasa Jessica Watkins et Luke Delaney, l’astronaute canadien Joshua Kutryk et le cosmonaute russe Sergey Teteryatnikov.

"Séparation de Dragon confirmée. Jessica, Luke, Josh, Sergey, bienvenue en orbite", a déclaré le centre de contrôle de mission de SpaceX à Hawthorne, en Californie, à l’équipage.

La capsule effectue actuellement un voyage orbital de huit heures vers la station spatiale et devrait s’arrimer à la plateforme de laboratoire en orbite, située à environ 250 miles (400 km) au-dessus de la Terre, vers 19h EDT (23h GMT).

Cette mission marque la 13e équipe de longue durée de la station spatiale que la Nasa a envoyée à bord d’un lanceur SpaceX depuis que l’entreprise spatiale fondée en 2002 par Elon Musk a commencé à envoyer des astronautes américains en orbite en mai 2020. La société est entrée en bourse en juillet lors d’une introduction en bourse qui a battu tous les records.

Ce lancement intervient également quelques jours après que SpaceX a envoyé son vaisseau spatial de nouvelle génération, le Starship, pour son premier voyage en orbite et son premier déploiement de satellite commercial, marquant ainsi le 14e vol d’essai sans équipage de l’engin depuis 2023.

L’équipage 13 est dirigé par Watkins, 38 ans, géologue devenue astronaute, qui effectue son deuxième voyage dans l’espace et devient ainsi la première astronaute de la Nasa à voler deux fois à bord d’un Crew Dragon. Assis à ses côtés dans le siège du pilote se trouve Delaney, 47 ans, ancien pilote d’essai et pilote de chasse qui fait ses débuts dans l’espace.

L’équipage 13 est complété par deux autres novices de l’espace, classés comme spécialistes de mission: Kutryk, 44 ans, ancien pilote d’essai et de chasse, et Teteryatnikov, 37 ans, ingénieur spécialisé dans l’exploitation des sous-marins.

Les quatre membres d’équipage seront accueillis à bord de la station spatiale par sept occupants actuels de la station orbitale, dont les quatre membres de l’équipage 12 qui doivent bientôt rentrer sur Terre, leur mission de plus de sept mois touchant à sa fin.

Les nouveaux arrivants devraient se consacrer à une série d’études biomédicales et sur les performances humaines, notamment des recherches sur les effets de la microgravité sur la circulation sanguine et la coagulation, ainsi qu’à la collecte de données sanitaires utiles pour les futures missions spatiales.

L’ISS, qui s’étend sur la longueur d’un terrain de football et constitue le plus grand objet construit par l’homme dans l’espace, est exploitée en continu par un consortium dirigé par les États-Unis et la Russie, auquel participent le Canada, le Japon et 11 pays européens.

Le premier équipement destiné à cette station a été lancé il y a plus d’un quart de siècle. La Nasa a déclaré qu’elle s’engageait à maintenir la station spatiale en service jusqu’en 2030.