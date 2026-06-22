SpaceX lance officiellement son émission obligataire inaugurale

SpaceX a annoncé lundi son intention de placer auprès d'investisseurs institutionnels sa première émission d'obligations senior, sans toutefois préciser le montant qu'il espère lever dans le cadre de l'opération.

Dans un formulaire déposé auprès de la SEC, le gendarme boursier américain, le spécialiste du lancement spatial commercial et de la connectivité par satellite indique qu'il compte utiliser le produit de cette émission inaugurale pour le refinancement d'un crédit relais existant et ses besoins généraux.

Cette opération, dont le montant devrait s'établir à 20 milliards de dollars selon les professionnels de marché, intervient tout juste dix jours après le succès de l'introduction en Bourse du groupe texan, qui lui a permis de lever quelque 75 milliards de dollars.

Plus de 100 milliards de dollars de cash

En date du vendredi 19 juin, sa situation de trésorerie et ses équivalents de trésorerie atteignaient près de 100,8 milliards de dollars, selon l'avis transmis à la SEC.

L'action a débuté sa cotation en repli de près de 7%.

Depuis sa première cotation, le vendredi 12 juin, le titre SpaceX a grimpé de 37%. Avec une valorisation de plus de 2 400 milliards de dollars, la société est rapidement devenue la sixième plus importante capitalisation boursière mondiale, derrière Nvidia, Alphabet, Apple, Microsoft et Amazon.