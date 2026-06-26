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SpaceX, la société de Musk, cible les consommateurs américains avec une campagne de promotion du service mobile Starlink, selon le Financial Times
information fournie par Reuters 26/06/2026 à 06:13

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

SPCX.O , la société d'Elon Musk, SpaceX, a annoncé aux investisseurs son intention de lancer un service mobile Starlink destiné aux consommateurs américains, a rapporté vendredi le Financial Times, citant des sources proches du dossier.

SpaceX envisageait de lancer un produit grand public Starlink et pourrait construire son propre réseau mobile terrestre aux États-Unis, a déclaré la présidente Gwynne Shotwell aux investisseurs lors d'une récente tournée de présentation en vue de l'introduction en Bourse, selon l'article du FT.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.

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