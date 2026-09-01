SpaceX fait décoller Technip Energies en Bourse

Ce mardi matin, BFM Business a révélé sur son antenne que Technip Energies a participé à un appel d'offres stratégique lancé par SpaceX. L'enjeu : construire un site de production de méthane liquide sur sa nouvelle base en Louisiane afin d'approvisionner les fusées Starship qui s'élanceront depuis la future base du groupe d'Elon Musk, installée dans le même Etat. Il s'agirait d'un contrat colossal estimé à plus de 10 milliards de dollars. Elon Musk, le patron de l'entreprise américaine spécialisée dans l'astronautique et le vol spatial, doit annoncer le nom du vainqueur dans la journée.

A la suite de cette information, l'action du groupe d'ingénierie bondit de près de 7% à 32,10 euros, se hissant en tête du SBF 120.

A ce sujet, le bureau d'Alphavalue soulève un point important : "ce montant de plus de 10 MdsUSD concerne très probablement la valeur totale du projet et pourrait être divisé en plusieurs lots, ce qui signifie que Technip Energies ne remporterait pas nécessairement la totalité de la somme."

L'analyste estime cependant que "même l'attribution d'une partie du contrat serait très significative pour le groupe français d'ingénierie et très favorable au cours de l'action, d'autant que le titre subit récemment des pressions en raison de son exposition géographique au Moyen-Orient".

Pour convaincre SpaceX, Technip Energies s'appuierait sur son concept propriétaire "SnapLNG". Selon Alphavalue, la société d'ingénierie lui proposerait un concept dérivé de Commonwealth LNG, son projet de 9,5 Mtpa actuellement en cours de construction en Louisiane. Fondée sur des plans standardisés et réplicables, la technologie SnapLNG permet d'accélérer considérablement le déploiement sur site. Une approche qui permettrait de respecter le calendrier de construction particulièrement agressif de 36 mois fixé par SpaceX et Elon Musk.

Stratégie sous-jacente en Louisiane

D'ailleurs, la société française développe déjà plusieurs projets d'envergure dans cet Etat situé au sud-est des Etats-Unis, au bord du golfe du Mexique. Le projet Commonwealth LNG, situé dans la paroisse de Cameron, constitue son contrat le plus emblématique, estimé à plus d'un milliard d'euros. Il prévoit la construction de six trains de liquéfaction modulaires pour une capacité totale de 9,5 millions de tonnes par an (Mtpa).

De plus, Technip Energies a également été sélectionné en coentreprise avec le groupe américain KBR par Energy Transfer pour le projet Lake Charles LNG. L'objectif consiste à transformer un ancien terminal d'importation/régazéification en une gigantesque usine d'exportation de GNL. Ce projet porte sur la construction de trois trains de liquéfaction modulaires représentant une capacité de 16,45 Mtpa. Il s'agit d'un autre gros contrat, évalué aussi à plus d'1 MdEUR.

Pour Technip Energies, la Louisiane représente un hub stratégique reposant sur deux piliers :

- la proximité des gisements : l'Etat forme un carrefour logistique pour acheminer le gaz de schiste américain vers l'Europe et l'Asie sous forme liquide.

- l'expertise technologique : le groupe y déploie ses technologies propriétaires de décarbonation et de modularisation pour répondre aux normes environnementales américaines tout en sécurisant la livraison des chantiers.