SpaceX fait appel à 21 banques pour son introduction en bourse, sous le nom de code "projet Apex"

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(Au paragraphe 6, insère le mot "actif") par Echo Wang

1er avril - SpaceX travaille avec au moins 21 banques sur son importante introduction en bourse, ont déclaré mardi des personnes au fait du dossier, ce qui représente l'un des plus importants syndicats de souscription de ces dernières années.

L'introduction en bourse, dont le nom de code interne est Project Apex, devrait être l'une des plus suivies de Wall Street. L'offre publique, attendue en juin, devrait valoriser la société de fusées contrôlée par le fondateur et directeur général Elon Musk à 1,75 trillion de dollars.

Morgan Stanley MS.N , Goldman Sachs GS.N , JPMorgan Chase

JPM.N , Bank of America BAC.N et Citigroup C.N sont les teneurs de livre actifs, c'est-à-dire les banques principales qui gèrent l'opération, ont déclaré les personnes interrogées, qui ont demandé à ne pas être identifiées parce que le processus n'est pas public. Seize autres banques se sont engagées dans des rôles plus modestes, ont-elles ajouté.

Les noms d'environ la moitié des banques n'ont pas été publiés auparavant.

La taille du syndicat souligne l'ampleur et la complexité de l'offre prévue.

Les banques qui s'ajoutent aux teneurs de livre actifs sont les suivantes

* Allen & Co

* Barclays BARC.L

* BTG Pactual du Brésil BPAC3.SA

* Deutsche Bank DBKGn.DE

* ING Groep (Pays-Bas) INGA.AS

* Macquarie MQG.AX

* Mizuho 8411.T

* Needham & Co

* Raymond James RJF.N

* Banque Royale du Canada RY.TO

* Société Générale SOGN.PA

* Banco Santander SAN.MC

* Stifel SF.N

* UBS UBSG.S

* Wells Fargo WFC.N

* William Blair

Les banques devraient assumer des rôles dans les canaux d'investisseurs institutionnels, fortunés et de détail, ainsi que dans différentes régions géographiques, avait précédemment rapporté Reuters . Le plan est susceptible d'être modifié et d'autres banques pourraient encore être ajoutées, ont déclaré les sources. SpaceX, dont le siège est au Texas, n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. Bank of America, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, JPMorgan, Mizuho, Santander et Wells Fargo ont refusé de commenter. Les autres banques n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires. Ces dernières années, les grands syndicats d'introduction en bourse sont devenus plus fréquents pour les méga-opérations. Le concepteur de puces ARM Holdings O9Ty.F a travaillé avec près de 30 banques pour son introduction en bourse en 2023, tandis qu'Alibaba Group 9988.HK a rassemblé un groupe de preneurs fermes tout aussi important pour son introduction record en 2014.