SpaceX et Charter auraient discuté d'un partenariat dans le domaine de la téléphonie mobile aux États-Unis, selon Bloomberg News

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SpaceX SPCX.O et le fournisseur d'accès à Internet Charter Communications CHTR.O ont mené des discussions au plus haut niveau en vue d'un partenariat concernant une offre de téléphonie mobile grand public aux États-Unis, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.