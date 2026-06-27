SpaceX et Charter auraient discuté d'un partenariat dans le domaine de la téléphonie mobile aux États-Unis, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
SpaceX SPCX.O et le fournisseur d'accès à Internet Charter Communications CHTR.O ont mené des discussions au plus haut niveau en vue d'un partenariat concernant une offre de téléphonie mobile grand public aux États-Unis, a rapporté vendredi Bloomberg News, citant des sources.
Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information.
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