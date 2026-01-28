SpaceX envisage une introduction en bourse en juin 2026 à une valeur de 1 500 milliards de dollars, selon le FT

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte aux paragraphes 3 et 4)

SpaceX, la société d'Elon Musk, envisage une introduction en bourse à la mi-juin, visant à lever jusqu'à 50 milliards de dollars pour une valorisation d'environ 1 500 milliards de dollars, a déclaré mercredi le Financial Times, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. SpaceX n'a pas répondu à une demande de commentaire de Reuters.

SpaceX a récemment été évaluée à environ 800 milliards de dollars lors d'une vente secondaire d'actions le mois dernier, ce qui place la cotation de la société de fusées et de satellitesparmi les plus importantes de l'histoire en termes de taille de l'opération.

L'intérêt des investisseurs pour les entreprises spatiales a fortement augmenté, alimenté par la demande croissante des gouvernements en matière de satellites d'imagerie, de données et de communication, ainsi que par un appétit commercial croissant pour les technologies spatiales.

L'introduction en bourse a conféré à Aramco une capitalisation boursière de 1 700 milliards de dollars, et il s'agit de la seule opération achevée à avoir atteint une valorisation supérieure à 1 000 milliards de dollars.

Le directeur financier de SpaceX, Bret Johnsen, a eu des entretiens et des appels Zoom avec les investisseurs privés existants depuis décembre afin d'envisager une introduction en bourse à la mi-2026, ajoute le journal. Alors que Musk a longtemps exprimé sa préférence pour le maintien de SpaceX en tant qu'entreprise privée, des personnes familières avec sa pensée ont indiqué que la valorisation croissante de la société et le succès de son service satellite-internet Starlink ont provoqué un changement de stratégie . SpaceX est en train de préparer quatre banques de Wall Street à jouer un rôle de premier plan lors de ses débuts sur le marché, a rapporté Reuters la semaine dernière, citant une source.

Les marchés financiers mondiaux se préparent à une année de cotations américaines potentiellement gigantesques, SpaceX en tête, et les entreprises d'intelligence artificielle Anthropic et OpenAI préparant également le terrain pour des introductions en bourse potentielles.

Un rebond de l'activité du marché des capitaux américains a commencé en 2025 après trois années d'activité limitée, en partie à cause de la volatilité et des tensions géopolitiques persistantes.

Les technologies spatiales sont un secteur très fermé, mais elles sont recherchées par les investisseurs désireux de s'exposer à la lumière des perspectives de développement rapide, ont déclaré les analystes.