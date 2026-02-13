SpaceX envisage d'introduire en bourse des actions de deux catégories, selon Bloomberg News

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et d'éléments de contexte à partir du deuxième paragraphe)

SpaceX, la société d'Elon Musk, envisage une structure d'actions à double classe pour son introduction en bourse prévue cette année, a rapporté Bloomberg News vendredi, citant des personnes familières avec le sujet.

L'entreprise spatiale, qui a acquis la startup d'intelligence artificielle xAI d'Elon Musk , prévoit une introduction en bourse de grande envergure cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1,5 billion de dollars.

Les entreprises dotées d'une structure à deux classes disposent de deux ou plusieurs types d'actions assorties de droits de vote différents - en général, l'une avec des droits de vote plus importants pour les fondateurs ou les premiers investisseurs et l'autre pour les autres actionnaires avec des droits de vote moindres.

SpaceX est également en train d'ajouter des membres à son conseil d'administration, selon le rapport de Bloomberg, afin de superviser le processus d'introduction en bourse et d'élargir les objectifs spatiaux d'Elon Musk en dehors de son activité principale de fusées et de satellites.

Les délibérations sont en cours et les détails de l'introduction en bourse pourraient changer, ajoute le rapport.

SpaceX n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Bien que l'entreprise de véhicules électriques Tesla

TSLA.O ne dispose pas actuellement d'une structure de vote à deux classes, Elon Musk a déclaré qu'il devait détenir une participation significative - environ 25 % - pour avoir suffisamment d'influence sur les votes.