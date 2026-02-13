SpaceX envisage d'introduire en bourse des actions à double classe, selon Bloomberg News

Vous êtes authentifié. Nous chargeons votre espace membre.
Message d'information
Message d'alerte
Pour des raisons de sécurité et pour continuer à accéder à votre espace membre, nous vous remercions de bien vouloir valider votre compte membre en cliquant sur le lien suivant :
Je valide mon compte membre
Vous allez recevoir un email à l'adresse indiquée lorsque vous aviez créé votre compte.
Cliquez ensuite sur le lien présent dans le mail. Vous pourrez alors de nouveau accéder à votre compte membre.
Si vous n'avez pas reçu cet email,
contactez-nous
Message d'erreur
Message de confirmation
Un email de confirmation vient de vous être adressé.
Le compagnie portuaire de Dubaï DP World a annoncé vendredi le remplacement de son PDG, Sultan Ahmed bin Sulayem, après la publication de documents soulignant ses liens d'amitiés avec le criminel sexuel Jeffrey Epstein. Décrit par Jeffrey Epstein comme l’un de ...
Lire la suite
Cinq enquêtes ont été ouvertes par le parquet de Paris concernant des laits infantiles contaminés distribués par Nestlé , Lactalis, Danone , Babybio et La Marque en moins, notamment pour mise en danger de la vie d'autrui. "Le parquet de Paris a décidé de sa saisine ...
Lire la suite
Mohamed Reouani inspecte ses champs d'orge et de luzerne à Ouled Salama, près de Kénitra au Maroc. Comme des dizaines d'autres agriculteurs de son village, il a "tout perdu" dans des inondations exceptionnelles qui ont frappé récemment cette région du nord-ouest. ...
Lire la suite
information fournie par France 24•13.02.2026•19:36•
Cette semaine, nous recevons Hubert Védrine, ancien ministre français des Affaires étrangères, qui publie son dernier ouvrage "Après l'Occident ?" (Éditions Perrin et Robert Laffont). Soutien à l'Ukraine, autonomie militaire de l'Union européenne et relation avec ...
Lire la suite
Mes listes
Message d'alerte
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
Chez Boursorama, nous pensons que l'accès à nos milliers de cotations en temps réel et à une information de qualité ne devrait rien vous coûter.
Tout est disponible gratuitement et sans limite, grâce à une rédaction et à plus de 50 partenaires éditoriaux qui fournissent des informations vérifiées.
En acceptant les cookies, vous autorisez notamment la publicité ciblée, ce qui contribue à assurer la durabilité de notre modèle.
Bonne lecture !
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer