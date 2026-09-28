SpaceX en pleine ascension ; Starship atteint l'orbite malgré un problème de moteur

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28 septembre - ** Les actions de SpaceX SPCX.O ont progressé de 1,2 % à 150,27 dollars en début de séance

** La fusée Starship de nouvelle génération de SpaceX a décollé du Texas et a atteint l'orbite pour la première fois , malgré la panne d'un de ses moteurs, dans le cadre d'une tentative risquée visant à déployer son premier lot de satellites Starlink lors de la mission la plus ambitieuse jamais entreprise par l'entreprise

** À la dernière clôture, l'action SPCX affichait une hausse d'environ 10 % par rapport à son prix d'introduction en bourse de 135 dollars