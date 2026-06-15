SpaceX devrait poursuivre sa progression après une introduction en bourse record à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Avant l'ouverture de la Bourse lundi, l'action de SpaceX SPCX.O a progressé de plus de 5,6%, et devrait poursuivre sa hausse après des débuts fulgurants la semaine dernière qui ont propulsé sa valorisation au-delà des 2 000 milliards de dollars, la plaçant ainsi parmi les entreprises les plus valorisées de Wall Street.

Le directeur général Elon Musk a déclaré dimanche que l'entreprise, spécialisée dans les fusées et l'IA, pourrait générer 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030.

SpaceX a déclaré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025.

Vendredi, lors de son entrée au Nasdaq, l'action a bondi de 19%, faisant de SpaceX la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière et d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde.

Les investisseurs particuliers – qui ont reçu environ 20% de l'allocation de l'introduction en bourse – ont acheté pour 117,6 millions de dollars d'actions SpaceX rien que vendredi , faisant de ce titre le plus acheté de la séance et dépassant le précédent record d'introduction en bourse établi par Coinbase

COIN.O en avril 2021, selon les données de Vanda Research.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les investisseurs devaient se préparer à une volatilité, en particulier au début de la vie de SpaceX en tant que société cotée, en raison de son faible flottant relatif et de sa valorisation élevée.

La hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX est en passe d'être intégrée en procédure accélérée dans l'indice Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt une position majeure pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

D'autres fournisseurs d'indices, FTSE Russell et MSCI , devraient également ajouter le titre à leurs indices à compter respectivement du 26 et du 29 juin.