SpaceX devrait poursuivre sa progression après ses débuts records à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour sur l'évolution du cours de l'action; ajout d'une citation d'analyste aux paragraphes 4 et 5)

L'action de SpaceX SPCX.O a progressé de plus de 6 % en début de séance lundi, prolongeant ainsi sa hausse après des débuts fulgurants la semaine dernière qui ont propulsé la valorisation de l'entreprise au-delà des 2 000 milliards de dollars et consolidé sa place parmi les entreprises les plus valorisées au monde.

Le directeur général Elon Musk a déclaré dimanche que SpaceX pourrait générer 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030, alimentant encore davantage l'optimisme de Wall Street à l'égard de cette entreprise spécialisée dans les fusées et l'IA. SpaceX a déclaré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025 et n'a pas encore réalisé de bénéfices.

Les actions de la société ont bondi de 19 % lors de leur entrée en Bourse sur le Nasdaq vendredi, faisant de SpaceX la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière et d'Elon Musk le premier « trillionnaire » au monde .

« C'est une entreprise qui dispose d'un potentiel de croissance considérable. Il s'agit sans aucun doute d'une histoire à long terme, et je pense qu'il faudra du temps pour que l'action trouve ses marques sur les marchés publics, mais de nombreuses opportunités passionnantes s'offrent à elle », a déclaré John Belton, gestionnaire de portefeuille chez Gabelli Funds.

« SpaceX est la valeur de croissance par excellence. »

Les investisseurs particuliers, qui ont reçu environ 20 % de l'allocation de l'Introduction en Bourse, ont acheté pour 117,6 millions de dollars d'actions SpaceX rien que vendredi, ce qui en a fait le titre le plus acheté de la séance et a dépassé le précédent record d'Introduction en Bourse établi par Coinbase

COIN.O en avril 2021, selon les données de Vanda Research.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les investisseurs devaient se préparer à une volatilité, en particulier au début de la vie de SpaceX en tant que société cotée, en raison de son flottant relativement faible et de sa valorisation élevée.

La hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX devrait être rapidement intégrée au Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI devraient également ajouter le titre à leurs indices à compter respectivement du 26 et du 29 juin.

Par ailleurs, les investisseurs surveillent également plusieurs événements à venir au cours des deux prochains mois concernant l'action SpaceX, notamment la cotation des options SpaceX mardi et l'expiration des périodes de détention des investisseurs.

La société de courtage Jefferies estime que l'intégration dans les indices FTSE Russell entraînera 2,68 milliards de dollars d'afflux de capitaux provenant d'investisseurs passifs.

L'action SpaceX était en hausse de 6,3 % à 171,04 dollars, avec plus de 7,2 milliards de dollars de titres échangés à 9 h 40 (heure de l'Est), soit un volume supérieur à celui de Nvidia

NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O réunis.