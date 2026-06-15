SpaceX devrait poursuivre sa progression après des débuts records à Wall Street

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour des prix tout au long du texte, ajout d'une citation d'analyste au paragraphe 5, des données sur les flux au paragraphe 10 et des données sur le chiffre d'affaires au paragraphe 11)

L'action de SpaceX SPCX.O a progressé de plus de 6 % avant l'ouverture lundi, et s'apprêtait à prolonger sa hausse après des débuts fracassants la semaine dernière qui ont propulsé la valorisation de l'entreprise au-delà des 2 000 milliards de dollars, la plaçant parmi les sociétés les plus valorisées de Wall Street.

Le directeur général Elon Musk a déclaré dimanche que l'entreprise, spécialisée dans les fusées et l'IA, pourrait générer 1 000 milliards de dollars de chiffre d'affaires d'ici 2030. SpaceX a déclaré un chiffre d'affaires de 18,7 milliards de dollars en 2025.

Les actions de la société ont bondi de 19 % lors de leur entrée au Nasdaq vendredi, faisant de SpaceX la sixième plus grande entreprise américaine en termes de capitalisation boursière et d'Elon Musk le premier "trillionnaire" au monde .

Les investisseurs particuliers – qui ont reçu environ 20 % des actions allouées lors de l'introduction en bourse – ont acheté pour 117,6 millions de dollars d'actions SpaceX rien que vendredi, ce qui en a fait le titre le plus acheté de la séance et a dépassé le précédent record d'introduction en bourse établi par Coinbase COIN.O en avril 2021, selon les données de Vanda Research.

"Bien qu'il s'agisse manifestement d'une entreprise liée à l'espace, elle est également considérée comme une sorte de proxy de l'IA compte tenu de son exposition à xAI", a déclaré Richard Hunter, responsable des marchés chez Interactive Investor.

Les analystes et les gestionnaires de portefeuille ont déclaré que les investisseurs devaient se préparer à une volatilité, en particulier au début de la vie de SpaceX en tant que société cotée, en raison de son flottant relativement faible et de sa valorisation élevée.

La hausse pourrait se poursuivre, car SpaceX devrait être intégrée en procédure accélérée dans l'indice Nasdaq 100, ce qui en fera bientôt un titre majeur pour les fonds passifs et les ETF qui suivent cet indice, créant ainsi une nouvelle source de demande pour ses actions.

FTSE Russell et MSCI devraient également ajouter le titre à leurs indices à compter respectivement du 26 et du 29 juin.

La société de courtage Jefferies estime que l'intégration dans les indices FTSE Russell entraînera 2,68 milliards de dollars d'entrées de capitaux provenant d'investisseurs passifs.

L'action SpaceX était en hausse de 6,4 % à 171,2 dollars, avec plus de 940 millions de dollars de titres échangés à 5 h 41 (heure de l'Est), soit un volume supérieur à celui de Nvidia

NVDA.O , Microsoft MSFT.O et Tesla TSLA.O réunis.