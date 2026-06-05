SpaceX décroche un contrat de services informatiques basés sur l'IA avec Google après avoir conclu un accord avec Anthropic, à l'approche de son introduction en bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de précisions aux paragraphes 6 et 7, ainsi que de graphiques)

SpaceX a annoncé vendredi avoir conclu un accord pluriannuel de services cloud avec Google, filiale d'Alphabet ( GOOGL.O ), s'assurant ainsi une capacité de calcul alors qu'elle se prépare à son entrée très attendue sur le marché boursier américain la semaine prochaine.

Dans le cadre de cet accord, Google versera à SpaceX 920 millions de dollars par mois d'octobre de cette année à juin 2029, la capacité augmentant progressivement jusqu'en septembre à un tarif réduit, a indiqué l'entreprise spatiale d'Elon Musk dans un document réglementaire.

La capacité de calcul fournie comprend environ 110 000 processeurs graphiques (GPU) Nvidia NVDA.O , des processeurs (CPU), de la mémoire et d'autres composants connexes.

Cet accord apporte à SpaceX un nouveau client de premier plan, après Anthropic, renforçant ainsi son image dans le domaine de l'IA alors que l'entreprise vise une levée de fonds de 75 milliards de dollars lors de sa prochaine introduction en bourse.

Anthropic a déclaré en mai avoir conclu un accord pour utiliser toute la puissance de calcul de l'installation Colossus 1 de SpaceX à Memphis, dans le Tennessee, qui abrite plus de 220 000 processeurs Nvidia et fournira au créateur du chatbot Claude 300 mégawatts de nouvelle capacité d'ici un mois.

Sur une base annuelle, les accords d'accès à la puissance de calcul conclus par SpaceX avec Anthropic et Google représentent ensemble environ 26 milliards de dollars.

Les accords de capacité de calcul divulgués par SpaceX avec Anthropic et Google représentent au total plus de 70 milliards de dollars, en supposant qu'aucun des deux contrats ne soit résilié avant sa date d'échéance prévue.

Si SpaceX ne fournit pas l'accès au nombre convenu de GPU d'ici le 30 septembre, alors, après un délai de grâce d'un mois, “Google pourra résilier immédiatement l'accord ou accepter le nombre de GPU fournis, avec une réduction proportionnelle correspondante des frais mensuels”, a déclaré la société.

Après le 31 décembre, l’une ou l’autre des parties pourra résilier l’accord moyennant un préavis de 90 jours. Google conservera la propriété et tous les droits de propriété intellectuelle sur son contenu, ses modèles d’IA et les données associées.