SpaceX d'Elon Musk lèvera plus de 25 milliards de dollars lors d'une introduction en bourse en 2026, selon une source

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'introduction en bourse de SpaceX pourrait valoir plus de 1 000 milliards de dollars, selon une source

L'introduction en bourse serait l'une des plus importantes jamais réalisées à l'échelle mondiale

Selon les analystes, l'introduction en bourse de SpaceX pourrait donner lieu à d'autres introductions en bourse de grande envergure

(Réécriture de l'ensemble de l'article avec mise en contexte du marché des introductions en bourse, commentaires d'analystes et contexte; mise à jour de la date) par Echo Wang, Manya Saini et Juby Babu

SpaceX, la société d'Elon Musk, cherche à lever plus de 25 milliards de dollars par le biais d'une introduction en bourse en 2026, ce qui pourrait porter la valorisation du fabricant de fusées à plus de 1 000 milliards de dollars, a déclaré mardi à Reuters une personne au fait du dossier.

L'évolution de la société vers une cotation en bourse, qui pourrait figurer parmi les plus grandes introductions en bourse mondiales, a été largement motivée par l'expansion rapide de son activité internet par satellite Starlink, y compris les plans pour un service direct vers les mobiles et les progrès de son programme de fusée Starship pour des missions sur la lune et sur Mars.

SpaceX a entamé des discussions avec des banques sur le lancement de l'offre vers juin ou juillet, a déclaré cette personne, qui a requis l'anonymat pour discuter d'informations confidentielles.

La société n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Les discussions sur le plan d'introduction en bourse se déroulent dans le contexte d'une résurgence du marché des introductions en bourse en 2025, après une période de trois ans d'inactivité.

Les hauts responsables de Wall Street s'attendent à ce que cette dynamique se poursuive en 2026, stimulée par une série d'entreprises de premier plan qui s'apprêtent à tester la demande des investisseurs.

"SpaceX représente l'une des opportunités les plus intéressantes sur le marché mondial des introductions en bourse et figure sur la liste des rêves de plusieurs investisseurs depuis des années", a déclaré à Reuters Samuel Kerr, responsable des marchés des capitaux chez Mergermarket.

"Il s'agit d'un véritable secteur de croissance, la technologie spatiale étant considérée comme une frontière clé à la fois pour la défense, la prolifération des satellites et l'infrastructure technologique en général, avec la croissance des centres de données orbitaux."

COTATION EN BOURSE

Plusieurs grandes startups sont restées privées plus longtemps et ont continué à lever des capitaux sur les marchés privés, et la cotation d'une société comme SpaceX pourrait inciter un plus grand nombre d'entre elles à faire appel public à l'épargne.

SpaceX est la deuxième startup privée la plus valorisée au monde après OpenAI, le fabricant de ChatGPT, selon les données de Crunchbase. OpenAI et sa rivale Anthropic seraient également en pourparlers pour une introduction en bourse l'année prochaine.

"Si toutes ces opérations se concrétisent, le marché américain des introductions en bourse connaîtra un véritable renouveau, dont les premiers signes ont déjà été observés cette année", a déclaré Samuel Kerr.

La nouvelle de l'introduction en bourse potentielle survient quelques jours après un article de presse selon lequel SpaceX donnerait le coup d'envoi d'une vente secondaire d'actions qui valoriserait le fabricant de fusées à 800 milliards de dollars. Cependant, Musk a rejeté l'information, la qualifiant d'inexacte.

Saudi Aramco 2222.SE est la seule introduction en bourse à avoir atteint une valorisation de plus de 1 000 milliards de dollars. Le géant public du pétrole et du gaz naturel a fait ses débuts en décembre 2019 avec une capitalisation boursière estimée à 1 700 milliards de dollars.

SpaceX prévoit d'utiliser les fonds provenant de l'introduction en bourse pour développer des centres de données basés dans l'espace, notamment en achetant les puces nécessaires à leur fonctionnement, selon Bloomberg News, qui a été le premier à rapporter les conditions potentielles de l'offre.

LA COURSE À L'ESPACE

Plusieurs milliardaires et entreprises privées alimentent une nouvelle course à l'espace aux États-Unis, en injectant de l'argent dans des fusées, des satellites et des missions lunaires, notamment SpaceX et Blue Origin de Jeff Bezos.

La Nasa s'appuyant de plus en plus sur des partenariats commerciaux et les dépenses de défense augmentant, l'industrie spatiale devient une arène aux enjeux considérables pour la domination technologique, la sécurité nationale et les opportunités économiques.

Toutefois, les questions concernant la capacité d'Elon Musk à diriger plusieurs entreprises cotées en bourse et évaluées à plus de 1 000 milliards de dollars pourraient inciter les investisseurs à rester prudents, selon les analystes.

"SpaceX pourrait être l'un des titres les plus controversés à rejoindre le marché depuis des années", a déclaré à Reuters Dan Coatsworth, responsable des marchés chez AJ Bell.

"Si SpaceX est introduite en bourse, il faut s'attendre à une pression croissante sur Musk pour qu'il s'engage à ne conserver qu'une seule de ses entités cotées en bourse - Tesla ou SpaceX. Il est difficile de voir comment un seul individu pourrait diriger deux entreprises de plus de 1 000 milliards de dollars en même temps."