SpaceX conclut un accord de 60 milliards de dollars avec Cursor pour rattraper son retard sur ses concurrents dans la course au codage en IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 6 et 23, ainsi que des informations contextuelles tout au long du texte) par Aditya Soni et Deborah Mary Sophia

La société SpaceX SPCX.O d’Elon Musk rachète Anysphere, la start-up à l’origine de Cursor, le célèbre agent de codage basé sur l’IA, pour 60 milliards de dollars (XX milliards d'euros) dans le cadre d’une transaction entièrement en actions, afin de renforcer sa présence sur le marché lucratif des outils d’IA destinés aux entreprises.

L'accord conclu mardi fait suite à l'entrée en Bourse spectaculaire de cette entreprise, active aussi bien dans le domaine des fusées que dans celui de l'IA, sur le Nasdaq la semaine dernière, lors de laquelle sa valorisation a grimpé à plus de 2 000 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

Cette acquisition permettra à xAI, rachetée par SpaceX en février, de renforcer sa position dans le domaine du codage par IA, l’un des premiers secteurs où les entreprises ont transformé l’IA en une véritable source de revenus.

Il est crucial pour SpaceX de tirer parti de cet intérêt, car l’entreprise avait présenté à ses investisseurs lors de son introduction en Bourse un marché potentiel évalué à 28 500 milliards de dollars (XX milliards d'euros), soit le chiffre d’affaires maximal théorique qu’elle pourrait générer, dont une part importante devrait provenir de l’IA destinée aux entreprises.

Cursor fait partie des nombreuses start-ups de la Silicon Valley qui ont attiré des vagues de développeurs en utilisant l’IA pour automatiser le codage, ce qui en fait un concurrent de taille face aux leaders du marché que sont Anthropic et OpenAI. Mais le manque d’accès à la puissance de calcul a freiné la croissance de Cursor.

“Cursor n’a pas l’envergure d’OpenAI ou d’Anthropic, mais elle a mis au point des modèles de codage très impressionnants par rapport à leur coût. Cela fait de cette opération une initiative positive pour SpaceX”, a déclaré Matt Britzman, analyste actions senior chez Hargreaves Lansdown.

SpaceX s’intéressait à Cursor depuis des mois et avait dévoilé en avril une option permettant soit d’acquérir la start-up pour 60 milliards de dollars (XX milliards d'euros) dans le courant de l’année, soit de verser 10 milliards de dollars (XX milliards d'euros) en vue d’un partenariat.

Dans son dossier d’introduction en Bourse, l’entreprise avait indiqué que l’accès de Cursor aux données des développeurs, notamment aux demandes de codage et aux décisions de conception, pourrait contribuer à améliorer ses modèles d’IA tels que Grok.

SpaceX a annoncé mardi qu’elle lancerait prochainement un modèle d’IA sur Cursor ainsi que Grok Build, l’agent de codage de xAI, qu’elle entraîne conjointement depuis plusieurs mois.

Cette transaction entièrement en actions, pour laquelle SpaceX n’utilisera pas le produit de son introduction en Bourse, devrait être finalisée au troisième trimestre 2026.

Son action a bondi de 10% en début de séance, ce qui devrait permettre à l’entreprise d’ajouter environ 247 milliards de dollars (XX milliards d'euros) à sa capitalisation boursière, qui s’élève à 2 530 milliards de dollars (XX milliards d'euros). À 211,27 dollars (XX euros), le titre a progressé de plus de 56% par rapport à son prix d’introduction en Bourse de 135 dollars (XX euros).

Si cette progression se maintient, SpaceX devrait dépasser Amazon AMZN.O en termes de capitalisation boursière pour devenir la cinquième plus grande entreprise.

DES INVESTISSEURS DE RENOM, UNE CROISSANCE RAPIDE

Selon les experts, le paiement en actions permet à SpaceX de tirer parti de sa valorisation colossale, ce qui reviendrait à céder une part relativement faible du capital pour une opération de 60 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

“L’une des raisons pour lesquelles SpaceX a tant de valeur, c’est justement sa valeur. L’acquisition de Cursor entraîne une dilution nettement moindre en raison de la valorisation élevée de SpaceX”, a déclaré le milliardaire Bill Ackman dans un message publié sur X.

L’activité de Cursor s’est développée rapidement depuis sa création en 2022, avec un chiffre d’affaires interentreprises annualisé d’environ 2,6 milliards de dollars (XX milliards d'euros) et des ventes aux entreprises en forte hausse, selon les données de la société communiquées à Reuters au début du mois.

La société basée à San Francisco, soutenue par d’éminents investisseurs en capital-risque de la Silicon Valley tels qu’Andreessen Horowitz et Thrive, ainsi que par Nvidia NVDA.O et Google ( GOOGL.O , filiale d’Alphabet), aurait été en pourparlers pour un tour de table l’évaluant à 50 milliards de dollars (XX milliards d'euros).

SpaceX devra s’acquitter d’une indemnité de rupture de 10 milliards de dollars (XX milliards d'euros) si l’accord conclu mardi venait à échouer dans certaines circonstances spécifiques. Elle ne paiera que 4 milliards de dollars (XX milliards d'euros) si l’accord échoue en raison de problèmes liés au droit de la concurrence, selon le document déposé auprès des autorités réglementaires.

On ignore pour l’instant si cet accord aura une incidence sur les contrats de location des centres de données de SpaceX.

La société a conclu ces dernières semaines des accords avec Anthropic et Google pour louer une capacité de cloud computing d’une valeur totale d’environ 26 milliards de dollars (XX milliards d'euros) par an.

Ces deux contrats comportent des clauses de résiliation de 90 jours, ce qui signifie que SpaceX pourrait rapidement récupérer cette capacité de calcul si nécessaire.

“Si l’utilisation de Grok et de Cursor s’intensifie suffisamment, SpaceX pourra réutiliser cette capacité en interne, mais il semble que la société continuera à fournir cette capacité à Anthropic et à Google dans un avenir prévisible”, a déclaré Gil Luria, analyste chez D.A. Davidson.