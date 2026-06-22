SpaceX chute de 10 % alors que l'engouement post-introduction en bourse s'essouffle

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22 juin - ** Les actions de SpaceX SPCX.O ont chuté de plus de 10 % lundi, et devraient prolonger leur série de baisses à trois séances consécutives

** Le titre était en baisse de 10,1 % à 166,36 dollars, effaçant ainsi les gains vertigineux qui avaient brièvement propulsé l’entreprise d’Elon Musk, spécialisée dans les fusées et l’IA, parmi les cinq sociétés les plus valorisées au monde ** Le titre se situe actuellement à environ 23 % au-dessus de son prix d’introduction en bourse de 135 dollars ** Lundi matin, SPCX a lancé une émission obligataire afin de rembourser un prêt relais de 20 milliards de dollars contracté en mars, et d’affecter le solde des fonds à des fins générales de l’entreprise ** La société a indiqué qu’elle disposait de 100,8 milliards de dollars de trésorerie et d’équivalents de trésorerie au 19 juin

** Parallèlement, KeyBanc Capital Markets a lancé la couverture de SPCX avec une note "sector weight" (pondération sectorielle) sans objectif de cours

** SPCX est en passe de rester le "leader incontesté" dans le domaine des lancements spatiaux et des secteurs connexes dans un avenir prévisible, a écrit KeyBanc dans une note adressée à ses clients dimanche

** KeyBanc a indiqué que Starlink était le moteur d’une croissance rentable et que l’IA restait le "moteur à long terme d’un potentiel de hausse significatif", ajoutant que si SPCX "dispose d’importantes perspectives de croissance disruptive", cela se reflète dans la valorisation actuelle du titre, et que le rapport risque/rendement semble équilibré

** Sept analystes couvrent actuellement le titre SPCX; leurs recommandations se répartissent comme suit: 3 "achat fort", 2 "achat", 1 "conserver" et 1 "vendre"; l’objectif de cours médian est de 250 dollars, selon les données de LSEG