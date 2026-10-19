SpaceX : après les milliards dépensés dans l'IA, l'heure des premiers comptes

Pour sa deuxième publication depuis son entrée en Bourse, SpaceX devrait afficher mardi soir une croissance spectaculaire, mais la réaction du marché dépendra surtout de sa capacité à montrer que ses investissements dans l'intelligence artificielle commencent à générer des revenus à la hauteur des sommes engagées.

Selon le consensus LSEG cité par Reuters, les analystes attendent 12,74 MdsUSD de chiffre d'affaires et 0,14 dollar de bénéfice par action, contre 7,8 MdsUSD de revenus au trimestre précédent.

Au deuxième trimestre, SpaceX a consacré 15,8 MdsUSD à ses infrastructures d'IA, soit un peu plus de deux fois son chiffre d'affaires total sur la période, ce qui donne la mesure du pari demandé aux actionnaires. Le groupe ambitionne d'atteindre un rythme de revenus annualisé de 100 MdsUSD d'ici la fin de l'année, sans avoir communiqué de prévisions formelles pour le troisième trimestre ou pour 2026. Les investisseurs chercheront donc à savoir quelles capacités de calcul sont déjà opérationnelles, dans quelle mesure les contrats se convertissent en ventes et combien de temps il faudra encore attendre avant que ces investissements produisent de la trésorerie.

La pression est d'autant plus forte que Starlink, au coeur d'une activité de connectivité dont les revenus ont progressé de 66% à 4,3 MdsUSD au deuxième trimestre, doit également contribuer à financer l'expansion du groupe dans la téléphonie mobile par satellite, dont le coût d'acquisition des fréquences atteint déjà 8 MdsUSD.

Le marché pourrait accepter une nouvelle hausse des dépenses si SpaceX démontre qu'elle accélère la monétisation de ses capacités. Autrement, cela pourrait raviver les inquiétudes sur la rentabilité des investissements dans l'IA, des inquiétudes qui ont déjà fait chuter les néoclouds la semaine dernière.