SpaceX annule subitement un vol d'essai de sa fusée Starship

Image tirée d'une retransmission en direct de SpaceX montrant la fusée Starship dix minutes avant son lancement prévu depuis Starbase, lors du 13e vol d'essai à South Padre Island, au Texas, le 16 juillet 2026 ( SPACEX / - )

SpaceX a annulé à la dernière minute, jeudi, un vol d'essai de sa gigantesque fusée Starship, qui devait être le premier depuis son entrée record en Bourse début juin, l'interrompant au moment même où le propulseur commençait à se lancer.

"Certains des moteurs ne se sont pas allumés, déclenchant une interruption automatique du lancement", a écrit le patron de l'entreprise, Elon Musk, sur X.

"Pour garantir le bon déroulement du vol, deux (moteurs, ndlr) Raptor seront retirés et remplacés. Le lancement devrait avoir lieu en début de semaine prochaine", a-t-il annoncé dans un message ultérieur.

La fusée devait s'élancer de Starbase, au Texas, en fin d'après-midi jeudi pour une mission marquant son 13e vol.

Les objectifs de cette mission sont similaires à ceux du vol réalisé en mai dernier, considéré comme un succès, et qui avait marqué les débuts de la dernière version de la fusée géante Starship, mesurant 124 mètres de haut.

Image tirée d'une retransmission en direct de SpaceX montrant la fusée Starship au moment précis où son lancement depuis Starbase a été interrompu lors du 13e vol d'essai, à South Padre Island, le 16 juillet 2026 au Texas ( SPACEX / - )

Ce précédent essai visait avant tout à valider en conditions réelles les nombreuses évolutions apportées au vaisseau.

Le vol n'avait cependant pas été exempt d'incidents. Des problèmes sur certains moteurs du propulseur Super Heavy avaient notamment empêché un retour contrôlé et il s'était abîmé dans les eaux du Golfe du Mexique.

SpaceX affirme avoir depuis "apporté plusieurs modifications, tant au niveau du matériel que des logiciels, afin de corriger les problèmes identifiés lors du précédent vol".

Lors de sa prochaine tentative, l'entreprise espère réussir sans encombre l'ensemble des étapes clés de la mission: décollage, ascension, séparation des étages, manœuvre de retour du propulseur puis amerrissage contrôlé.

L'étage supérieur de Starship doit également déployer 20 satellites Starlink V3. SpaceX prévoit par ailleurs de tester le rallumage en orbite des Raptor, une étape importante pour les futures missions de longue durée.

L'entreprise compte enfin évaluer plusieurs améliorations apportées au bouclier thermique du vaisseau.

Ce nouveau vol sera le premier après l'entrée record en Bourse de SpaceX à Wall Street.

Jeudi, l'action SpaceX a clôturé à 131,11 dollars, soit un niveau inférieur à son prix d'introduction en bourse à 135 dollars.

La fusée Starship de SpaceX avant son lancement prévu depuis Starbase, lors du 13e vol d'essai à South Padre Island, au Texas, le 16 juillet 2026 ( AFP / Gabriel V. Cardenas )

Portée par l'expansion rapide de son service d'internet par satellite Starlink, l'entreprise d'Elon Musk affiche désormais de grandes ambitions, allant jusqu'à envisager le développement de centres de données dédiés à l'intelligence artificielle dans l'espace.

Les progrès de SpaceX sont particulièrement scrutés car l'entreprise est sous contrat avec la Nasa pour développer une version modifiée de Starship qui servira de module d'atterrissage lunaire.