SpaceX affiche une légère hausse à la veille du rééquilibrage de l'indice Russell ; son entrée au Nasdaq est prévue prochainement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions sur l'intégration dans l'indice Nasdaq 100 aux paragraphes 3 et 4) par Noel Randewich

L'action SpaceX SPCX.O a légèrement progressé de 0,15 % vendredi, à la veille de son intégration dans les indices Russell. Les fonds gérés de manière passive qui répliquent ces indices devront en effet ajouter à leur portefeuille des milliards de dollars d'actions de la société d'Elon Musk, spécialisée dans l'Internet et les fusées.

Les traders ont échangé environ 19 milliards de dollars d’actions SpaceX, près de la moitié de ce volume ayant été réalisée dans les dernières minutes de la séance.

SpaceX sera également intégré à l’indice Nasdaq 100 , à forte composante technologique, le 7 juillet, a confirmé l’opérateur boursier Nasdaq. Cet événement obligera les grands fonds indiciels, tels que l’ETF Invesco QQQ qui suit cet indice, à acheter ses actions.

Les investisseurs achètent des fonds communs de placement et des ETF, tels que les QQQ.O QQQ et QQQM d'Invesco (QQQ et QQQM

QQQM.O ), qui répliquent le Nasdaq 100, afin d'obtenir une exposition plus large. J.P. Morgan a estimé que l'intégration de SpaceX dans le Nasdaq 100 pourrait attirer 4,3 milliards de dollars de flux passifs.

Après une introduction en bourse retentissante ce mois-ci, l’action SpaceX a connu des fluctuations spectaculaires, s’envolant de 67 % pour atteindre son plus haut intrajournalier du 16 juin à 225,64 dollars, avant de chuter pour clôturer vendredi à 153,23 dollars.

Le titre reste bien au-dessus du prix d’introduction en bourse de 135 dollars, tandis que les investisseurs s’efforcent d’évaluer une entreprise qui a enregistré une perte de 4,9 milliards de dollars l’année dernière, mais dont les soutiens s’attendent à ce qu’elle domine les marchés de l’Internet par satellite, de l’intelligence artificielle et des lancements spatiaux commerciaux, qui, selon eux, définiront la prochaine décennie des infrastructures mondiales.

FTSE Russell va intégrer SpaceX à ses indices Russell américains après la clôture des marchés vendredi, dans le cadre de sa reconstitution semestrielle des indices . Cela signifie que les fonds négociés en bourse (ETF) à gestion passive qui répliquent les indices Russell, tels que l’iShares Russell 1000 ETF IWB.P , devront ajouter des actions SpaceX à leurs portefeuilles avant la séance de lundi.

Lorsque de nouvelles sociétés sont ajoutées à un indice, les fonds gérés de manière passive ajustent leurs positions tout en s’efforçant de minimiser l’« erreur de suivi » entre la performance de leurs fonds et celle de l’indice, qui peut survenir si leur prix d’achat diffère du cours de clôture.

Alors que la capitalisation boursière de SpaceX, qui s’élève à 2 000 milliards de dollars, la rend presque aussi valorisée qu’Amazon AMZN.O , seuls environ 100 milliards de dollars d’actions ont été mis en vente sur le marché boursier, le reste étant détenu par Musk, d’autres initiés et des employés.

Les fonds gérés de manière passive doivent acheter pour plus de 4 milliards de dollars d’actions SpaceX afin de reproduire les indices Russell qu’ils suivent, selon un rapport publié vendredi par Melissa Roberts, analyste quantitative chez Stephens.

Après les pertes enregistrées lors des dernières séances, SpaceX se négocie à environ 107 fois son chiffre d’affaires de 2025, une valorisation astronomique. À titre de comparaison, Nvidia NVDA.O , géant des puces pour l’IA, se négociait récemment à 21 fois son chiffre d’affaires.

S&P Global a empêché SpaceX d’intégrer l’indice S&P 500 .SPX après avoir déclaré ce mois-ci qu’il ne modifierait pas ses critères d’inclusion pour s’adapter aux introductions en bourse de sociétés à très forte capitalisation. Pour être incluse dans le S&P 500, une entreprise doit être rentable au cours de son dernier trimestre ainsi que sur l’ensemble de ses quatre derniers trimestres, conformément à l’une des règles que S&P a laissées inchangées.