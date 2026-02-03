 Aller au contenu principal
SpaceX acquiert xAI dans le cadre d'une transaction record, alors que Musk cherche à unifier ses ambitions en matière d'IA et d'espace
information fournie par Reuters 03/02/2026 à 03:49

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

*

Il s'agit de la plus grande opération de fusion et d'acquisition de tous les temps

*

L'opération valorise xAI à 250 milliards de dollars et SpaceX à 1 000 milliards de dollars

*

La fusion consolide l'empire de Musk avant l'introduction en bourse de SpaceX

(Mise à jour avec les détails du ratio d'échange d'actions dans le quatrième paragraphe) par Echo Wang et Joey Roulette

Elon Musk a déclaré lundi que SpaceX avait acquis sa startup d'intelligence artificielle xAI dans le cadre d'une transaction record qui unifie les ambitions de Musk en matière d'IA et d'espace en combinant la société de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok. L'accord, d'abord rapporté par Reuters la semaine dernière, représente l'un des rapprochements les plus ambitieux dans le secteur de la technologie, combinant un entrepreneur de l'espace et de la défense avec un développeur d'IA à croissance rapide dont les coûts sont largement déterminés par les puces, les centres de données et l'énergie. Elle pourrait également soutenir les ambitions de SpaceX en matière de centres de données, alors que Musk est en concurrence avec des rivaux comme Alphabet GOOGL.O Google, Meta META.O , Anthropic soutenu par Amazon AMZN.O et OpenAI dans le secteur de l'IA.

La transaction valorise SpaceX à 1 000 milliards de dollars et xAI à 250 milliards de dollars, selon une personne au fait du dossier.

Les investisseurs dans xAI recevront 0,1433 action de SpaceX pour chaque action de xAI dans le cadre de l'acquisition , a déclaré cette personne. Certains dirigeants de xAI pourraient également opter pour un paiement en espèces plutôt que pour des actions de SpaceX à 75,46 dollars par action, a précisé cette personne.

"Cela ne marque pas seulement le prochain chapitre, mais le prochain livre de la mission de SpaceX et de xAI: mettre à l'échelle un soleil sensible pour comprendre l'Univers et étendre la lumière de la conscience aux étoiles!" a déclaré Musk. L'achat de xAI établit un nouveau record pour la plus grande opération de fusion-acquisition au monde, une distinction détenue pendant plus de 25 ans lorsque Vodafone VOD.L a acheté l'allemand Mannesmann dans une OPA hostile évaluée à 203 milliards de dollars en 2000, selon les données compilées par LSEG. La société combinée de SpaceX et xAI devrait vendre ses actions à environ 527 dollars chacune, a déclaré une autre personne au courant de l'affaire. SpaceX était déjà la société privée la plus précieuse au monde, évaluée pour la dernière fois à 800 milliards de dollars lors d'une récente vente d'actions par des initiés. Selon le Wall Street Journal, la dernière évaluation de XAI s'élevait à 230 milliards de dollars en novembre.

La fusion intervient alors que la société spatiale prévoit une introduction en bourse d'envergure cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1,5 billion de dollars, selon deux personnes au fait du dossier.

SpaceX, xAI et Musk n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

L'accord consolide encore davantage l'empire commercial et les fortunes très éloignées de Musk dans un écosystème plus serré, se renforçant mutuellement - ce que certains investisseurs et analystes appellent officieusement la "Muskonomie" - qui comprend déjà Tesla TSLA.O , le fabricant de puces cérébrales Neuralink et la société de tunnels The Boring Company. L'homme le plus riche du monde a l'habitude de fusionner ses entreprises. L'année dernière, Musk a intégré la plateforme de médias sociaux X à xAI par le biais d'un échange d'actions, donnant à la startup d'IA l'accès aux données et à la distribution de la plateforme. En 2016, il a utilisé les actions de Tesla pour acheter sa société d'énergie solaire SolarCity.

L'accord pourrait attirer l'attention des régulateurs et des investisseurs sur la gouvernance, l'évaluation et les conflits d'intérêts, étant donné que les rôles de direction de Musk se chevauchent dans plusieurs entreprises, ainsi que le mouvement potentiel d'ingénieurs, de technologies exclusives et de contrats entre les entités.

SpaceX détient également des milliards de dollars de contrats fédéraux avec la Nasa, le ministère de la défense et les agences de renseignement, qui ont tous le pouvoir d'examiner les transactions de fusion et d'acquisition sous l'angle de la sécurité nationale et d'autres risques.

Elon Musk
Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

