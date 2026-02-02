 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

SpaceX acquiert xAI alors que Musk veut unifier ses ambitions
information fournie par Reuters 02/02/2026 à 23:55

par Echo Wang et Joey Roulette

Elon Musk a annoncé lundi le rachat par SpaceX de la start-up xAI, également détenue par le milliardaire, qui devrait ainsi fusionner l'entreprise de fusées et de satellites avec le fabricant du chatbot Grok pour unifier ses ambitions en matière d'intelligence artificielle (IA) et d'espace.

"Cela marque non seulement le prochain chapitre, mais aussi le prochain livre de la mission de SpaceX et xAI : évoluer pour créer un soleil sensible afin de comprendre l'univers et étendre la lumière de la conscience aux étoiles !", a déclaré Elon Musk.

La transaction, rapportée pour la première fois par Reuters jeudi dernier, représente l'un des partenariats les plus ambitieux jamais conclus dans le secteur technologique, fusionnant un sous-traitant spatial et de défense avec un développeur d'IA en pleine croissance dont les coûts sont largement liés aux puces, aux centres de données et à l'énergie.

Elle est également de nature à renforcer les ambitions de SpaceX dans les centres de données, alors qu'Elon Musk est en concurrence dans ce domaine avec d'autres géants tels que Google

GOOGL.O , Meta META.O , la société Anthropic - soutenue par Amazon AMZN.O - et avec OpenAI dans l'IA.

La société issue de la fusion de SpaceX et de xAI devrait fixer le prix de ses actions à environ 527 dollars et serait valorisée à quelque 1.250 milliards de dollars, a rapporté Bloomberg News plus tôt dans la journée.

Selon l'accord de fusion, xAI deviendrait une filiale à 100% de SpaceX, a déclaré à Reuters une source proche du dossier.

Cette opération intervient alors que la société spatiale prévoit une introduction en bourse spectaculaire cette année, qui pourrait la valoriser à plus de 1.500 milliards de dollars, selon deux personnes au fait du projet.

SpaceX, xAI et Elon Musk n'ont pas répondu dans l'immédiat à des demandes de commentaires.

La transaction consolide encore davantage l'empire commercial et la fortune d'Elon Musk sous la forme d'un écosystème plus soudé et se renforçant mutuellement - ce que certains investisseurs et analystes appellent officieusement la "Muskonomy" - qui comprend déjà Tesla TSLA.O , le fabricant de puces cérébrales Neuralink et la société de tunnels The Boring Company.

L'homme le plus riche du monde a l'habitude de fusionner ses entreprises. L'année dernière, il a intégré le réseau social X à xAI par le biais d'un échange d'actions, donnant ainsi à la start-up spécialisée dans l'IA un accès aux données et à la distribution du réseau social. En 2016, il a aussi utilisé les actions de Tesla pour racheter sa société d'énergie solaire SolarCity.

L'accord annoncé lundi est susceptible d'attirer l'attention des régulateurs et des investisseurs sur la gouvernance, la valorisation et les conflits d'intérêts, compte tenu des rôles de direction d'Elon Musk dans plusieurs entreprises, ainsi que des mouvements potentiels d'ingénieurs, de technologies propriétaires et de contrats entre les entités.

SpaceX détient également des contrats fédéraux d'une valeur de plusieurs milliards de dollars avec la Nasa, le département américain de la Défense et les agences de renseignement américain, qui ont tous le pouvoir d'examiner les opérations de fusion-acquisition pour des raisons de sécurité nationale et d'autres risques.

(Echo Wang à New York, Joey Roulette à Washington et Juby Babu à Mexico, version française Benjamin Mallet)

Elon Musk
Fusions / Acquisitions
Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
343,6900 USD NASDAQ +1,68%
AMAZON.COM
242,8900 USD NASDAQ +1,50%
META PLATFORMS
706,4100 USD NASDAQ -1,45%
TESLA
421,8100 USD NASDAQ -2,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le Cybertruck de Tesla. (Crédit: / Tesla)
    SpaceX fusionne avec xAI en vue d'une potentielle entrée en Bourse à 1 250 milliards de dollars
    information fournie par Zonebourse 02.02.2026 23:03 

    Elon Musk a annoncé la fusion de SpaceX avec sa start-up d'intelligence artificielle xAI, une opération stratégique destinée à préparer une introduction en Bourse de grande envergure. Selon Bloomberg, l'entité ainsi constituée pourrait atteindre une valorisation ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street en territoire positif pour débuter février
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:41 

    La Bourse de New York a terminé en hausse lundi, pour la première séance du mois, accueillant avec optimisme des données sur l'industrie aux Etats-Unis en attendant une nouvelle vague de résultats d'entreprises. Le Dow Jones a gagné 1,05%, l'indice Nasdaq a pris ... Lire la suite

  • (ARCHIVES) L'ex-ambassadeur britannique aux Etats-Unis Peter Mandelson lors d'une réception en l'honneur du Premier ministre Keir Starmer à Washington, le 26 février 2025 ( POOL / Carl Court )
    Affaire Epstein : après Andrew, la chute de Peter Mandelson
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:27 

    L'ex-prince Andrew n'est pas le seul au Royaume-Uni à être éclaboussé par l'affaire Epstein : depuis vendredi, les révélations embarrassantes sur les liens étroits entre l'ex-ministre Peter Mandelson et le pédocriminel américain se multiplient et pourraient sceller ... Lire la suite

  • Jack Lang, le 18 janvier 2026 à Paris ( AFP / Martin LELIEVRE )
    L'affaire Epstein éclabousse Jack Lang et sa fille
    information fournie par AFP 02.02.2026 22:09 

    L'affaire Epstein éclabousse la famille Lang: si Jack Lang dit "assumer pleinement" ses relations passées avec le criminel sexuel américain, sa fille Caroline a démissionné de la tête d'un syndicat de producteurs de cinéma après la révélation de liens d'intérêt ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank