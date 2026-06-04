SpaceX a fait savoir aux banques qu'elle ne modifierait pas le prix de son introduction en bourse, fixé à 135 dollars par action

par Echo Wang

SpaceX SPCX.O a indiqué aux banques, dans le cadre de son introduction en bourse de 75 milliards de dollars, qu'elle s'en tenait au prix de 135 dollars par action qu'elle a révélé mercredi dans son dossier d'introduction en bourse modifié, ont déclaré des sources à Reuters.

La décision de l'entreprise est le dernier signe en date qu'Elon Musk est déterminé à mener la plus grande introduction en bourse de l'histoire selon ses propres préférences, bouleversant ainsi la tradition de Wall Street — bien que des sources aient souligné que cette décision était susceptible d'évoluer avant la réalisation de l'introduction en bourse. SpaceX n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaires.

SpaceX a commencé à rencontrer des investisseurs jeudi dans le cadre de sa tournée de présentation de l'introduction en bourse – au cours de laquelle les émetteurs de titres et leurs banquiers recueillent généralement les réactions des investisseurs avant de fixer le prix final de l'introduction en bourse lors d'une réunion organisée la veille du début de la cotation des actions.

Trois sources proches de la tournée de présentation ont qualifié la demande d'insatiable. Les analystes travaillant sur l'introduction en bourse recevaient jusqu'à 20 appels par jour d'investisseurs, soit bien plus que les 10 à 15 appels habituellement enregistrés lors d'offres très demandées, a déclaré l'une des sources.

L'entrée en bourse de SpaceX est prévue pour le vendredi 12 juin.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))