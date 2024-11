"Le programme IRIS permettra de consolider la résilience et la souveraineté numérique de l'Europe en dotant tous les États membres de l'Union européenne de services de connectivité à faible latence. Grâce au système de satellites multi-orbites d'IRIS, l'Europe sera mieux à même de répondre aux situations de crise, de protéger les infrastructures essentielles et de lutter contre la fracture numérique", explique le consortium. Sa mise en service devrait être achevée au début des années 2030.

(AOF) - SpaceRISE, consortium constitué d' Eutelsat , d’Hispasat, de SES, ainsi que d'autres membres clés, a été retenu par la Commission européenne pour assurer la conception, la mise en œuvre et l'exploitation d'IRIS. Ce programme portant sur la connectivité multi-orbites s'inscrit dans le cadre d'un partenariat public-privé, dont le financement proviendra à la fois de l'Union européenne, de l'Agence spatiale européenne et de fonds privés consentis par les trois opérateurs de satellites réunis au sein du consortium SpaceRISE.

SpaceRISE retenu pour la conception et l'exploitation d'IRIS

