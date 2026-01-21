 Aller au contenu principal
Sovereign va développer des centres de données d'IA avec Accenture et Palantir dans la région EMEA
information fournie par Zonebourse 21/01/2026 à 11:24

Le fournisseur britannique d'infrastructures et de solutions IA, Sovereign a sélectionné Accenture et Palantir Technologies pour l'aider à construire et à développer des centres de données d'IA de nouvelle génération dans toute la région EMEA.

Cette initiative contribuera à la construction et à la gestion de nouvelles capacités de génération, de transmission et de calcul, permettant la création de capacités avancées et de centres de données alimentés par NVIDIA, conçus pour l'IA en tirant parti de la Dell AI Factory.

Chain Reaction, le système d'exploitation de Palantir pour l'infrastructure d'IA, orchestrera cette extension de la production d'énergie au déploiement de calcul.

"Notre collaboration transformatrice avec Accenture et Palantir, propulsée par l'usine Dell AI et l'infrastructure IA de NVIDIA, nous aidera à développer stratégiquement notre activité au bénéfice de nos clients communs. " a déclaré Bradd Lewis, DG de Sovereign AI.

