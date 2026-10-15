Southwest réorganise son programme de fidélité avec de nouveaux niveaux premium

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a remanié son programme de fidélité 2027 pour y inclure plusieurs niveaux, a-t-elle annoncé jeudi, alors que la compagnie aérienne cherche à améliorer les avantages offerts et à récompenser ses voyageurs fortunés.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La compagnie aérienne basée à Dallas a indiqué qu'à compter du 1er janvier, ses niveaux actuels “A-List” et “A-List Preferred” deviendront respectivement “Silver” et “Gold”, et qu'un nouveau niveau “Platinum” sera créé

* Southwest a également indiqué que les titulaires de la carte de crédit Rapid Rewards gagneront un point de qualification par dollar dépensé en achats éligibles à partir de 2027

* À partir du printemps 2027, les membres pourront gagner et échanger des points grâce à des partenariats internationaux de fidélité avec Icelandair, China Airlines et Etihad Airways