 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Southwest réorganise son programme de fidélité avec de nouveaux niveaux premium
information fournie par Reuters 15/10/2026 à 17:24

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a remanié son programme de fidélité 2027 pour y inclure plusieurs niveaux, a-t-elle annoncé jeudi, alors que la compagnie aérienne cherche à améliorer les avantages offerts et à récompenser ses voyageurs fortunés.

Voici quelques détails supplémentaires:

* La compagnie aérienne basée à Dallas a indiqué qu'à compter du 1er janvier, ses niveaux actuels “A-List” et “A-List Preferred” deviendront respectivement “Silver” et “Gold”, et qu'un nouveau niveau “Platinum” sera créé

* Southwest a également indiqué que les titulaires de la carte de crédit Rapid Rewards gagneront un point de qualification par dollar dépensé en achats éligibles à partir de 2027

* À partir du printemps 2027, les membres pourront gagner et échanger des points grâce à des partenariats internationaux de fidélité avec Icelandair, China Airlines et Etihad Airways

Valeurs associées

SOUTHWEST AIRLIN
40,258 USD NYSE +2,28%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 934,7 +0,78%
SOITEC
129,85 -7,71%
Pétrole Brent
106,19 +0,08%
TOTALENERGIES
80,21 +0,05%
HAFFNER ENERGY
0,734 -1,87%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank