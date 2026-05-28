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Southwest ne constate aucun impact sur la demande suite à la hausse des tarifs, malgré l'augmentation des coûts du carburant
information fournie par Reuters 28/05/2026 à 19:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Bob Jordan, directeur général de Southwest Airlines LUV.N , a déclaré mercredi que la compagnie aérienne n'avait constaté aucune baisse de la demande après s'être alignée sur sept hausses tarifaires du secteur depuis février, ce qui le rend de plus en plus confiant dans la capacité de la compagnie à compenser la hausse des coûts de carburant par une augmentation de ses recettes.

S'exprimant lors d'une conférence d'investisseurs organisée par Bernstein, Jordan a déclaré que ces hausses de tarifs étaient les plus importantes dont il se souvienne au cours de ses 38 années dans le secteur. Il a toutefois ajouté que la demande restait forte tant pour les voyages d'agrément que pour les voyages d'affaires, toutes zones géographiques et toutes périodes de réservation confondues.

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