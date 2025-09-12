 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Southwest exige le retrait des batteries des appareils de mobilité avant l'embarquement
information fournie par Reuters 12/09/2025 à 22:04

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a annoncé vendredi qu'elle exigerait des passagers qu'ils retirent les batteries amovibles au lithium des fauteuils roulants et des scooters électriques avant l'embarquement, en invoquant des risques d'incendie.

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 25 septembre et Southwest imposera en janvier de nouvelles limites de taille pour les batteries au lithium. Mardi, l'administration fédérale de l'aviation a lancé une alerte de sécurité aux compagnies aériennes concernant les risques liés aux batteries au lithium dans les compartiments passagers des avions, citant un grand nombre d'incidents graves.

