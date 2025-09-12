Southwest exige le retrait des batteries des appareils de mobilité avant l'embarquement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails aux paragraphes 3 à 6, action de la FAA) par David Shepardson

Southwest Airlines

LUV.N a déclaré vendredi qu'elle exigerait des passagers qu'ils retirent les batteries amovibles au lithium des fauteuils roulants et des scooters électriques avant l'embarquement, en invoquant des risques d'incendie.

Les nouvelles règles entreront en vigueur le 25septembre et Southwest imposera en janvier de nouvelles limites de taille pour les batteries au lithium. Mardi, l'administration fédérale de l'aviation a publié une alerte de sécurité à l'intention des compagnies aériennes concernant les risques liés aux batteries au lithium dans les compartiments passagers des avions, citant un grand nombre d'incidents graves.

"Les batteries au lithium sont devenues l'une des sources les plus courantes de fumée et d'incendie dans les avions. Bien que ces événements soient rares, l'accès rapide et la visibilité sont essentiels pour assurer la sécurité de tous à bord", a déclaré Southwest dans une note adressée aux employés et consultée par Reuters. "En prenant des mesures proactives dès maintenant, Southwest sera l'un des premiers transporteurs américains à adopter ces normes plus strictes."

Mardi, la FAA a recommandé aux compagnies aériennes d'adopter des stratégies d'atténuation des risques, notamment des messages clairs sur les risques potentiels d'incendie liés aux batteries au lithium transportées par les passagers et les membres d'équipage, et de revoir les procédures et la formation en matière de lutte contre les incendies.

Selon la FAA, 50 incidents liés à la fumée, aux incendies ou à la chaleur extrême ont été signalés cette année aux États-Unis, et certains d'entre eux ont entraîné des déroutements ou des blessures.

Southwest a déclaré qu'à partir du 11 janvier, toutes les batteries devront avoir une capacité de 300 wattheures ou moins. La compagnie a ajouté qu'elle reconnaissait l'importance des appareils de mobilité pour de nombreux clients. "Cette mise à jour est conçue pour donner la priorité à la sécurité sans créer d'obstacles inutiles au voyage", a déclaré la compagnie aérienne.