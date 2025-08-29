 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Southwest Airlines va commencer à faire voler son premier avion équipé d'une barrière secondaire dans le cockpit
information fournie par Reuters 29/08/2025 à 20:24

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a déclaré qu'elle commencerait vendredi à faire voler son premier avion à réaction doté d'une barrière secondaire sur le pont de vol destinée à empêcher les intrusions.

L'avion - un Boeing BA.N 737 MAX 8 qui a été livré ces derniers jours - effectuera son premier vol vendredi de Phoenix à Salt Lake City, a indiqué la compagnie aérienne.

