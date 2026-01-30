Southwest Airlines signe la plus forte hausse du S&P500 après ses résutlats
Les marchés ont salué les résultats de la compagnie qui avait publié plus tôt un EBIT ajusté de 574 millions de dollars, dépassant la prévision précédente de 500 millions de dollars.
De son côté, le résultat net ajusté ressort à 512 millions de dollars sur l'exercice, en baisse de 14,2%, laissant apparaître un BPA ajusté de 0,93 USD (vs 0,96 USD un an plus tôt).
Le chiffre d'affaires annuel atteint un niveau record de 28,1 milliards de dollars, en hausse de 2,1%, tiré par des initiatives commerciales et un meilleur contrôle des coûts.
"Notre performance reflète le travail extraordinaire de nos équipes, qui ont transformé l'entreprise tout en continuant à offrir une hospitalité et une excellence opérationnelle sans égal", a commenté Bob Jordan, CEO de Southwest Airlines.
La compagnie aérienne rappelle que ses résultats s'inscrivent dans le cadre d'une transformation profonde opérée en 2025, incluant l'introduction de bagages payants, de sièges assignés et avec plus d'espace, d'une nouvelle classe "basic economy", ainsi que l'optimisation du programme de fidélité Rapid Rewards.
Pour 2026, Southwest vise un BPA ajusté d'au moins 4,00 USD, soit une progression de plus de 300% par rapport à 2025.
Cette guidance pourrait être révisée à la hausse dans les mois à venir selon les premiers retours sur les nouvelles offres de sièges et les tendances de réservation. La compagnie précise en effet que ses prévisions de BPA ajusté pour 2026 se situent "dans la fourchette basse de ses prévisions internes" et qu'elles restent "nettement supérieures au consensus de Wall Street".
