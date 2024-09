Southwest Airlines présentera son plan de redressement ce jeudi

(AOF) - Southwest Airlines annonce un plan de transformation visant à améliorer l'expérience client et les performances financières et de générer une valeur actionnariale durable. La compagnie aérienne américaine organise ce jeudi à Dallas sa journée des investisseurs et annonce que les actionnaires auront l'occasion d'en savoir davantage sur la façon dont elle compte rétablir ses performances de leader du secteur. La direction dénonce la tentative du fonds activiste Elliott de perturber la journée investisseurs et son incapacité à apporter des suggestions sur le plan de transformation de Southwest.

Southwest Airlines dénonce le fonds qui continue se livrer à des attaques publiques visant la prise de contrôle de la société au détriment de l'avenir de la compagnie et des intérêts de tous ses actionnaires.

Le conseil d'administration de Southwest réitère sa conviction que le CEO Bob Jordan, dont Elliott réclame le départ, est le dirigeant capable de mettre en oeuvre la stratégie de transformation. Tout changement de direction dans ce contexte "serait préjudiciable à tous les actionnaires", ajoute-t-il, jugeant que céder le contrôle à Elliott et à ses candidats administrateurs - alors qu'Elliott n'a pas formulé d'idées pour améliorer le modèle économique et les opérations de Southwest - "présenterait un risque catastrophique pour les actionnaires".

AOF - EN SAVOIR PLUS

La fin d'un duopole ?

Depuis plusieurs décennies l'américain Boeing et l'européen Airbus se partagent 99% du marché mondial des avions de ligne de plus de 110 sièges. Ce marché pèse plus de 100 milliards de dollars par an. Néanmoins ce duopole paraît fragilisé en 2022 pour plusieurs raisons. D'abord, pour la première fois, deux avions monocouloirs moyen-courriers, le C919 du chinois Comac et le MC-21 du russe Irkut, s'apprêtent à entrer en service. A cela s'ajoute la crise du Boeing 737 MAX. Avec l'arrêt des livraisons de cet avion entre 2019 et 2021, l'équilibre de production a été rompu. En 2021 Boeing a affiché 340 livraisons, Airbus restant largement en tête, avec 611.