Southwest Airlines ouvrira une base d'équipage à Austin en 2026 et créera 2 000 emplois

Southwest Airlines LUV.N a déclaré vendredi qu'elle ouvrirait une base d'équipage à l'aéroport international d'Austin-Bergstrom en mars 2026, créant ainsi plus de 2 000 emplois alors que le transporteur cherche à étendre son empreinte dans le centre du Texas, qui connaît une croissance rapide.

La plupart des employés de la nouvelle base d'Austin seront des commandants de bord, des copilotes et des hôtesses et stewards, soutenus par des équipes de direction et d'administration, a indiqué la compagnie aérienne.

Southwest prévoit également d'ajouter un centre de formation récurrent pour les hôtesses et stewards dans le cadre de sa transformation commerciale plus large.

La compagnie prévoit que la base d'Austin ouvrira début mars avec environ 335 pilotes et 650 hôtesses et stewards, pour atteindre environ 2 000 employés d'ici la mi-2027.

La compagnie aérienne a déclaré que cette décision faisait suite à des mois de planification et de discussions avec les autorités municipales d'Austin et les responsables du développement économique du Texas, dans le but de stimuler la croissance à long terme et l'efficacité opérationnelle de la compagnie aérienne dans l'État.

Southwest a également déclaré qu'elle renforcerait ses partenariats avec les programmes de main-d'œuvre locaux et le centre de carrière de l'aéroport afin de soutenir l'embauche et la formation pour la nouvelle base.