Southwest Airlines gagne du terrain après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont augmenté de 13,4 %à 46,33 $

** Nous prévoyons une croissance de la clientèle d'affaires et de loisirs grâce à notre nouvelle offre de produits plus attrayante - directeur général Bob Jordan

** La compagnie prévoit un bénéfice plus important que prévu en 2026 mercredi en fin de journée; a signalé un début d'année solide malgré les perturbations causées par la tempête hivernale aux États-Unis

** Bob Jordan affirme que la compagnie verra des parts se déplacer vers LUV parce que le produit est une offre plus forte, en particulier avec les entreprises

** LUV prévoit un BPA ajusté d'au moins 4 $ pour 2026 contre une estimation moyenne des analystes de 3,19 $ - données compilées par LSEG

** Le directeur financier de la société prévoit de maintenir les dépenses en personnel de gestion au même niveau qu'en 2025 en 2026

** LUV a gagné 23% en 2025, surperformant ses pairs Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines

AAL.O .