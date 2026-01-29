 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Southwest Airlines gagne du terrain après avoir annoncé un bénéfice annuel supérieur aux prévisions
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 17:38

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

29 janvier - ** Les actions de Southwest Airlines LUV.N ont augmenté de 13,4 %à 46,33 $

** Nous prévoyons une croissance de la clientèle d'affaires et de loisirs grâce à notre nouvelle offre de produits plus attrayante - directeur général Bob Jordan

** La compagnie prévoit un bénéfice plus important que prévu en 2026 mercredi en fin de journée; a signalé un début d'année solide malgré les perturbations causées par la tempête hivernale aux États-Unis

** Bob Jordan affirme que la compagnie verra des parts se déplacer vers LUV parce que le produit est une offre plus forte, en particulier avec les entreprises

** LUV prévoit un BPA ajusté d'au moins 4 $ pour 2026 contre une estimation moyenne des analystes de 3,19 $ - données compilées par LSEG

** Le directeur financier de la société prévoit de maintenir les dépenses en personnel de gestion au même niveau qu'en 2025 en 2026

** LUV a gagné 23% en 2025, surperformant ses pairs Delta Air Lines DAL.N , United Airlines UAL.O et American Airlines

AAL.O .

Valeurs associées

AMERICAN AIRLINE
13,3150 USD NASDAQ -0,93%
DELTA AIR LINES
65,140 USD NYSE -1,05%
SOUTHWEST AIRLIN
45,980 USD NYSE +12,57%
UNITED AIRLINES
102,4400 USD NASDAQ -2,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank