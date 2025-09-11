Southwest Airlines explore les vols long-courriers dans le cadre d'un changement de stratégie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La directrice générale de Southwest Airlines LUV.N , Bob Jordan, a déclaré jeudi que la compagnie envisageait des vols internationaux long-courriers et des salons d'aéroport haut de gamme dans le cadre de sa stratégie de redressement.

Jordan a déclaré que la compagnie devra envisager un avion à fuselage large pour les vols internationaux long-courriers, mais qu'elle pourrait adopter une approche "plus tolérante au risque" dans un premier temps et choisir un avion à fuselage étroit pour desservir ces itinéraires.