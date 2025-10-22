Southwest Airlines défie les attentes avec un bénéfice au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Southwest Airlines LUV.N a annoncé à la surprise générale un bénéfice au troisième trimestre mercredi, aidé par des revenus plus élevés et des coûts d'exploitation plus faibles que prévu.

Le transporteur basé au Texas a déclaré un bénéfice ajusté de 11 cents par action, alors que les analystes s'attendaient en moyenne à une perte de 3 cents, selon les données compilées par LSEG. Les recettes d'exploitation ont totalisé environ 6,95 milliards de dollars, contre 6,29 milliards de dollars attendus par les analystes.