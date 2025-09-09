Southwest Airlines aurait besoin d'autres appareils pour lancer des vols vers l'Europe, selon son directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
La compagnie aérienne américaine à bas prix Southwest Airlines LUV.N aurait besoin d'avions différents si elle devait lancer des vols vers l'Europe, a déclaré son directeur général Bob Jordan lors d'une réunion de cadres de l'aérospatiale à Washington D.C. mardi.
Southwest, qui assure principalement des vols intérieurs avec une flotte de Boeing 737, a eu du mal à se remettre sur pied après la pandémie de COVID. Ses résultats médiocres ont alimenté la pression en faveur d'une refonte de son modèle d'entreprise.
Elle a commencé à faire payer ses clients pour les bagages enregistrés, mettant ainsi fin à une politique de gratuité. Elle a également mis en place un nouveau tarif économique de base.
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer