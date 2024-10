Southwest Airlines: accord avec Elliott, résultats record au 3e trimestre

AOF - EN SAVOIR PLUS

Southwest salue une performance exceptionnelle "tant en termes de revenus d'exploitation que de revenus passagers", et l'attribue "principalement" aux "améliorations de rendement résultant de la modération des capacités dans l'ensemble du secteur" et aux "progrès réalisés dans la gestion des initiatives tactiques visant à accroître les résultats".

(AOF) - Southwest Airlines annonce avoir conclu un accord avec l’investisseur activiste Elliott après une bataille de plusieurs mois. Selon le compromis, le CEO Bob Jordan que le fonds voulait évincer conservera finalement son poste, tandis que le président exécutif Gary Kelly partira à la retraite plus tôt que prévu, le 1er novembre. La compagnie aérienne américaine ajoutera six administrateurs à son conseil d'administration. Cet accord intervient le jour de la présentation de ses résultats.

