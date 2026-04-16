Southern First Bancshares recule suite à une vente d'actions d'environ 57 millions de dollars

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16 avril - ** Les actions de la banque régionale Southern First Bancshares &SFST.O> ont baissé de 1,8 % en début de marché à 57,80 $ après la fixation du prix de l'offre secondaire ** SFST, basée à Greenville, en Caroline du Sud, a vendu mercredi soir 1,05 million d'actions à 54 $ pour un produit brut de 56,7 millions de dollars

** L'offre, qui représente ~13% du total des actions en circulation, a été fixée avec une décote de 8,3% par rapport à la dernière vente de l'action

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre à des fins générales, notamment pour la croissance, l'apport de capitaux à sa filiale bancaire, le remboursement de la dette et le fonds de roulement ** SFST a un actif total de 4,4 milliards de dollars et prévoit un revenu net de ~9,9 millions de dollars au premier trimestre, en hausse de ~88% par rapport à l'année précédente, et un revenu net d'intérêts de ~30,3 millions de dollars (Cliquez ici pour la présentation de l'offre)

** Piper Sandler est l'unique teneur de livre, et a été rejoint par KBW en tant que co-gestionnaire de l'offre

** A la clôture du mercredi, l'action était en hausse de 14% depuis le début de l'année et de 87% au cours des 12 derniers mois

** Seul Piper Sandler couvre l'action avec une note de " surpondération " et un objectif de 64 $, selon les données de LSEG