Southern Co obtient le plus gros prêt jamais accordé par le ministère américain de l'énergie

par Timothy Gardner

Le département américain de l'énergie a annoncé mercredi qu'il avait offert un prêt de 26,54 milliards de dollars à des filiales de Southern Co SO.N afin d'accroître la fiabilité du réseau électrique, le plus important financement de ce type jamais accordé par son bureau de prêt.

Le financement permettra aux consommateurs d'électricité de Géorgie et d'Alabama d'économiser plus de 7 milliards de dollars, a déclaré le département, alors que les factures d'électricité augmentent en raison de la demande liée à l'essor des centres de données d'IA, des crypto-monnaies et de l'électrification des transports.

Une grande partie des économies sera rendue possible par l'engagement pris l'année dernière par Southern de geler les tarifs d'électricité pendant trois ans, a indiqué le ministère.

Le département a créé le bureau de prêt en 2005 et l' administrationTrump a changé son nom en Office of Energy Dominance Financing, pour refléter son orientation vers le pétrole, le gaz et le charbon. Le bureau a traditionnellement offert des prêts aux entreprises qui avaient du mal à les obtenir auprès des banques et à des taux légèrement inférieurs à ceux des prêts commerciaux.

Les démocrates ont utilisé le bureau pour financer des énergies propres innovantes, des technologies de pointe comme les véhicules électriques, et pour soutenir la réouverture prévue d'une centrale nucléaire dans le Michigan.

Le secrétaire d'État à l'énergie, Chris Wright , a déclaré que l'utilisation la plus importante des prêts du ministère sous l'administration Trump serait l'énergie nucléaire.

Les deux prêts d'une durée d'environ 30 ans accordés à Georgia Power et Alabama Power permettront dedévelopper plus de 16 gigawatts d'énergie pour le réseau électrique, dont près d'un tiers sera consacré à la production de gaz naturel et à l'augmentation de la taille des centrales à gaz actuelles.

"Ces prêts permettront non seulement de réduire les coûts de l'énergie, mais aussi de créer des milliers d'emplois et d'accroître la fiabilité du réseau pour les habitants de la Géorgie et de l'Alabama", a déclaré M. Wright, ajoutant que le ministère chercherait d'autres possibilités de prêts "dans tout le pays".

Les prêts accordés à Southern soutiendront également la production de 6,3 GW d'énergie nucléaire grâce à l'agrandissement des centrales nucléaires actuelles et au paiement du renouvellement de leurs licences. Greg Beard, directeur du bureau des prêts du ministère, a déclaré que Southern possède huit centrales nucléaires, dont six ont besoin d'une autorisation ou d'une augmentation de leur capacité au cours des huit prochaines années.

Les prêts permettront également de moderniser les centrales hydroélectriques, de développer 3,5 GW de stockage d'énergie, y compris des systèmes de batteries, et plus de 1 300 miles (2 092 km) de projets de transmission et d'amélioration du réseau, a indiqué le ministère.

Le directeur général de Southern, Chris Womack, a déclaré que les prêts "aideront à réduire le coût des investissements dans notre réseau qui amélioreront la fiabilité et la résilience au profit de nos clients". La société a indiqué que les prélèvements sur les prêts sont soumis à la satisfaction de conditions et peuvent être effectués jusqu'au 15 septembre 2033.

M. Beard, de l'OEDF, a déclaré que le bureau des prêts ferait bientôt des annonces pour soutenir le développement des minéraux essentiels, du charbon, du pétrole, du gaz naturel, de la géothermie, de l'industrie manufacturière et des transports, en plus du nucléaire.