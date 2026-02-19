Southern Co augmente son plan de dépenses de 7 % en raison de l'augmentation de la demande d'électricité pour les centres de données

(Ajout de citations du directeur général et de détails supplémentaires sur les dépenses d'investissement, la demande de centres de données; mise à jour des actions) par Vallari Srivastava et Laila Kearney

Southern Co SO.N a augmenté son plan de dépenses sur cinq ans d'environ 7 % jeudi, alors que la principale compagnie d'électricité et de gaz du sud des États-Unis vend plus d'électricité aux centres de données et aux fabricants industriels.

Les services publics américains ont investi massivement pour moderniser les réseaux électriques alors qu'ils font face à des conditions météorologiques extrêmes et à la demande croissante des centres de données gourmands en énergie dédiés à l'IA et aux crypto-monnaies, ainsi qu'à une évolution des foyers et des entreprises vers le chauffage et le transport électriques. "Nous sommes au milieu d'un moment décisif pour l'industrie de l'énergie et notre nation", a déclaré Chris Womack, directeur général de Southern Co, lors d'un appel avec les investisseurs. Southern Co prévoit de dépenser environ 81 milliards de dollars entre 2026 et 2030, par rapport à son plan quinquennal précédent de 76 milliards de dollars, dont la moitié environ sera consacrée à l'augmentation de la production d'électricité.

La compagnie d'électricité basée à Atlanta, en Géorgie, a déclaré qu'elle avait contracté 10 gigawatts de clients à forte charge à travers l'Alabama, la Géorgie et le Mississippi, y compris Google GOOGL.O , Meta META.O , Microsoft MSFT.O et Compass Datacenters.

Ses actions ont augmenté de plus de 4 % dans les échanges de l'après-midi.

Des centres de données avec une demande combinée d'environ 75 gigawatts ont exprimé leur intérêt pour se connecter au système de Southern Co, ont déclaré les dirigeants lors d'une conférence téléphonique sur les résultats avec les investisseurs. Un gigawatt est suffisant pour alimenter environ 750 000 foyers. Parmi ses projets d'expansion de l'approvisionnement en électricité, Southern Co a déclaré qu'elle pourrait rediriger vers de nouveaux clients environ 1 000 mégawatts de capacité de production alimentée au gaz naturel d'ici à 2030. Elle est également en discussions avancées pour augmenter la production de son parc de gaz naturel existant afin de créer 700 mégawatts supplémentaires.

"Southern continue de capitaliser sur ses opportunités de croissance de manière prudente", a déclaré Nicholas Amicucci, analyste chez Evercore ISI.

Les dépenses d'investissement et les perspectives de bénéfices de la société devraient faire grimper les actions, tout en maintenant un potentiel de hausse, car son territoire de service dans le sud-est des États-Unis "continue de connaître une forte demande de la part des grandes charges qui cherchent à se connecter au réseau, étant donné l'environnement réglementaire favorable et l'accessibilité financière de la région", a-t-il déclaré.

Southern Co est la deuxième compagnie d'électricité des États-Unis, avec 9 millions de clients dans l'Alabama, la Géorgie, l'Illinois, le Mississippi, le Tennessee et la Virginie.

Outre la demande des centres de données, les conditions météorologiques extrêmes et l'augmentation de la population dans le sud des États-Unis entraînent une hausse de la consommation d'électricité. Une tempête hivernale en janvier a provoqué le deuxième pic de charge électrique hivernale le plus élevé sur le système de Southern Co, a-t-elle indiqué.

Jeudi également, Southern Co a prévu un bénéfice annuel ajusté inférieur aux estimations des analystes.

Pour le trimestre clos le 31 décembre, Southern Co a affiché un bénéfice ajusté de 55 cents par action, inférieur aux attentes des analystes qui étaient de 57 cents, selon les données compilées par LSEG.

Ses dépenses d'exploitation ont bondi de 14,7 % au cours du trimestre, tandis que les revenus ont augmenté de 10 %.

La société prévoit que le bénéfice ajusté pour 2026 se situera entre 4,50 et 4,60 dollars par action, le point médian étant légèrement inférieur à l'estimation de 4,56 dollars par action.