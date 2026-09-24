Southern California Edison fait pression pour conclure un accord sur la responsabilité en matière d'incendies de forêt avant le départ des législateurs

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* Newsom devra convoquer une session extraordinaire dans les mois à venir, selon Pizarro

* Fitch a revu à la baisse ce mois-ci la perspective de crédit de Southern California Edison, la faisant passer de “stable” à “négative”

* Pizarro affirme que cette incertitude entraîne des coûts d'endettement supplémentaires de plusieurs centaines de millions de dollars

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par Laila Kearney

Le fournisseur d’électricité Southern California Edison exhorte les législateurs californiens à tenir une session extraordinaire avant la fin de l’année afin d’envisager de limiter l’exposition des services publics aux futures responsabilités liées aux feux de forêt, a déclaré cette semaine Pedro Pizarro, directeur général de la société mère Edison International EIX.N .

Les infrastructures des compagnies d’électricité ont été mises en cause dans plusieurs incendies de forêt de grande ampleur et meurtriers qui ont ravagé la Californie au cours de la dernière décennie. Les derniers incendies catastrophiques survenus à Los Angeles en janvier 2025 ont notamment coûté la vie à plus d’une vingtaine de personnes, causé des milliards de dollars de dégâts matériels et donné lieu à des milliers de poursuites judiciaires.

Les équipements du réseau de Southern California Edison font actuellement l’objet d’une enquête visant à déterminer s’ils sont à l’origine de l’incendie “Eaton Fire” survenu à cette époque, qui s’était déclaré dans les contreforts du comté de Los Angeles, près d’Altadena.

Le mois dernier, les législateurs californiens n’ont pas réussi à adopter un projet de loi définissant les modalités d’indemnisation des victimes de feux de forêt dans l’État, ni précisant les responsabilités des compagnies d’électricité privées telles que Southern California Edison et Pacific Gas & Electric PCG_pa.A lorsque leurs équipements sont à l’origine des incendies.

Un autre projet de loi, plus large, sur la responsabilité en cas d’incendies de forêt, soutenu par le gouverneur démocrate Gavin Newsom et les compagnies d’électricité privées de l’État, n’a pas non plus abouti au cours des semaines précédentes.

Les actions des compagnies d’électricité californiennes se sont effondrées après cet échec législatif, les investisseurs craignant que ces entreprises ne soient confrontées à des responsabilités illimitées en cas d’incendie de forêt. Ce mois-ci, l’agence Fitch a également revu à la baisse la perspective de crédit de Southern California Edison, la faisant passer de “stable” à “négative”, ce qui pourrait entraîner une hausse des coûts d’emprunt pour cette activité à forte intensité capitalistique.

Gavin Newsom, dont le mandat prend fin en janvier, devrait convoquer une session extraordinaire dans les mois à venir, mais parvenir rapidement à un nouvel accord-cadre à soumettre aux législateurs pourrait s’avérer difficile, a déclaré Pizarro.

“Pour y parvenir, cela signifie également que nous devons faire pression pour parvenir à un accord. Un accord qui soit viable et qui résolve réellement un problème structurel pour la Californie,” a déclaré Pizarro.

Cela impliquerait de parvenir à un accord entre les différents groupes d’intérêt sur une solution, ou sur les grandes lignes d’une solution, sur laquelle la législature pourrait se prononcer, a-t-il précisé.

“Si tel était le cas, je pense qu’on pourrait organiser une session extraordinaire assez ciblée et mener cette tâche à bien,” a-t-il ajouté.

Si une session extraordinaire n’est pas convoquée avant la fin de l’année — et, idéalement, avant les élections de novembre —, tout nouveau plan de lutte contre les feux de forêt devra être élaboré par un nouveau gouverneur et de nombreux législateurs nouvellement élus, qui auront besoin de temps pour se familiariser avec cette question complexe qui a évolué au fil des années, a déclaré Pizarro.

“En attendant, les consommateurs californiens paient beaucoup plus cher en raison de l’instabilité du marché,” a-t-il déclaré, ajoutant que cette incertitude entraînait des coûts d’endettement supplémentaires s’élevant à plusieurs centaines de millions de dollars.