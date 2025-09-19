 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 868,83
+0,18%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Southern California Edison et d'autres intervenants parviennent à un accord pour récupérer 2 milliards de dollars liés aux incendies de forêt
information fournie par Reuters 19/09/2025 à 14:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et d'autres détails aux paragraphes 4 à 8)

Southern California Edison a conclu un accord de règlement avec plusieurs intervenants pour permettre au service public de récupérer environ 2 milliards de dollars sur 5,6 milliards de dollars de pertes liées aux incendies de forêt et aux coulées de boue de 2017-2018.

Sur les 2 milliards de dollars, environ 1,6 milliard de dollars se composent de réclamations non assurées et 400 millions de dollars comprennent des frais juridiques payés au 31 mai de cette année, a déclaré vendredi la société mère de l'entreprise, Edison International EIX.N .

Les coûts sont principalement liés à l'incendie Woolsey de 2018 qui a brûlé 96 949 acres de terres en Californie, détruit 1 643 structures, tué trois personnes et provoqué l'évacuation de plus de 295 000 personnes.

L'année dernière, le service public a déclaré qu'il recherchait pour récupérer 1,6 milliard de dollars de pertes liées aux incendies de Thomas et Koenigstein qui ont débuté en 2017 et aux glissements de terrain de Montecito en 2018, collectivement connus sous le nom de TKM.

SCE a également fait l'objet de plusieurs poursuites alléguant que ses équipements électriques ont déclenché d'importants incendies de forêt en Californie, notamment l'incendie Eaton qui a ravagé Los Angeles au début de l'année.

Southern California sera également autorisée à récupérer 35 % des pertes payées après le 31 mai 2025, ainsi que 71 millions de dollars, soit 85 % des coûts de restauration encourus.

Le service public a indiqué que les accords devront être approuvés par la California Public Utilities Commission (Commission des services publics de Californie).

SCE prévoit de recevoir le produit d'ici la fin de 2026, ce qui permettrait de recouvrer 43 % des coûts liés aux incendies de forêt et aux coulées de boue de 2017-2018 lorsqu'elles sont combinées avec le recouvrement des coûts préapprouvés liés aux événements de TKM.

Valeurs associées

EDISON INTL
55,580 USD NYSE +0,04%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Combinaison d'images créée le 18 septembre 2025 du président chinois Xi Jinping à Beijing en Chine le 4 septembre 2025 et du président américain Donald Trump à Washington, aux Etats-Unis, le 16 septembre 2025 ( POOL / Lintao Zhang )
    Trump espère sceller vendredi le sort de TikTok avec Xi
    information fournie par AFP 19.09.2025 14:31 

    Donald Trump, qui a récemment accusé Xi Jinping de "conspirer" contre les Etats-Unis, espère finaliser le sort de TikTok et faire avancer les négociations commerciales pendant un entretien vendredi avec son homologue chinois. Les deux dirigeants ont débuté leur ... Lire la suite

  • ipsen (Crédit: / Adobe Stock)
    Ipsen : le produit Bylvay approuvé au Japon dans une indication
    information fournie par AOF 19.09.2025 14:28 

    (AOF) - Le ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires sociales a approuvé le Bylvay d’ Ipsen pour le traitement du prurit associé à la cholestase intra-hépatique familiale progressive (CIFP). La CIFP regroupe plusieurs maladies génétiques rares ... Lire la suite

  • Dassault Aviation (Crédit: / Wikimedia Commons / Oleg Belya)
    Dassault Aviation plombé par le pessimisme de Goldman Sachs
    information fournie par Zonebourse 19.09.2025 14:25 

    Dassault Aviation décroche de plus de 5% vendredi à la Bourse de Paris, signant la plus forte baisse de l'indice SBF 120, suite à une note défavorable de Goldman Sachs dans laquelle la banque d'affaires américaine initie le titre à la vente. Dans une étude consacrée ... Lire la suite

  • Le Conseil de sécurité de l'ONU, réuni le 18 septembre 2025 à New York, aux Etats-Unis ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Michael M. Santiago )
    Nucléaire iranien: le retour des sanctions de l'ONU entre les mains du Conseil de sécurité
    information fournie par AFP 19.09.2025 13:59 

    Le Conseil de sécurité de l'ONU devrait sauf surprise donner vendredi son feu vert au rétablissement des sanctions contre l'Iran, à quelques jours du sommet annuel de l'organisation qui pourrait toutefois donner une nouvelle chance aux négociations sur le programme ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank