Southern California Edison et d'autres intervenants parviennent à un accord pour récupérer 2 milliards de dollars liés aux incendies de forêt

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte et d'autres détails aux paragraphes 4 à 8)

Southern California Edison a conclu un accord de règlement avec plusieurs intervenants pour permettre au service public de récupérer environ 2 milliards de dollars sur 5,6 milliards de dollars de pertes liées aux incendies de forêt et aux coulées de boue de 2017-2018.

Sur les 2 milliards de dollars, environ 1,6 milliard de dollars se composent de réclamations non assurées et 400 millions de dollars comprennent des frais juridiques payés au 31 mai de cette année, a déclaré vendredi la société mère de l'entreprise, Edison International EIX.N .

Les coûts sont principalement liés à l'incendie Woolsey de 2018 qui a brûlé 96 949 acres de terres en Californie, détruit 1 643 structures, tué trois personnes et provoqué l'évacuation de plus de 295 000 personnes.

L'année dernière, le service public a déclaré qu'il recherchait pour récupérer 1,6 milliard de dollars de pertes liées aux incendies de Thomas et Koenigstein qui ont débuté en 2017 et aux glissements de terrain de Montecito en 2018, collectivement connus sous le nom de TKM.

SCE a également fait l'objet de plusieurs poursuites alléguant que ses équipements électriques ont déclenché d'importants incendies de forêt en Californie, notamment l'incendie Eaton qui a ravagé Los Angeles au début de l'année.

Southern California sera également autorisée à récupérer 35 % des pertes payées après le 31 mai 2025, ainsi que 71 millions de dollars, soit 85 % des coûts de restauration encourus.

Le service public a indiqué que les accords devront être approuvés par la California Public Utilities Commission (Commission des services publics de Californie).

SCE prévoit de recevoir le produit d'ici la fin de 2026, ce qui permettrait de recouvrer 43 % des coûts liés aux incendies de forêt et aux coulées de boue de 2017-2018 lorsqu'elles sont combinées avec le recouvrement des coûts préapprouvés liés aux événements de TKM.