Sous pression pour améliorer sa performance, BP voit son bénéfice trimestriel fondre

Le géant pétrolier britannique BP, sous pression du fonds d'investissement Elliott pour améliorer ses performances, a vu son bénéfice divisé par plus de trois au premier trimestre, évoquant notamment "la volatilité" des marchés, causée par la guerre commerciale lancée par Donald Trump.

Dans un contexte de prix du pétrole en recul, le résultat a été pénalisé notamment par "des marges de raffinage plus basses" et un résultat "faible" dans la vente de gaz, a indiqué le groupe mardi dans un communiqué.

Le bénéfice net part du groupe a chuté de 70% sur un an à 687 millions de dollars. Son chiffre d'affaires accuse un recul de 4% à près de 48 milliards de dollars.

"Nous continuons de surveiller la volatilité et les changements des marchés", a assuré dans le communiqué le directeur général Murray Auchincloss, sans référence directe au président américain.

Le patron, qui a renoncé en février à une stratégie climatique autrefois ambitieuse pour se recentrer sur le pétrole et le gaz, assure avoir déjà réalisé des "progrès significatifs" dans sa nouvelle stratégie.

"Nos plans visant à renforcer le bilan, à réduire les coûts et à améliorer les flux de trésorerie et les rendements augmenteront la valeur actionnariale à long terme et renforceront la résilience de BP", a-t-il estimé.

BP avait déjà publié un bénéfice net en chute de 97% pour l'an passé et annoncé en janvier 4.700 suppressions d'emplois en interne, soit plus de 5% de ses effectifs.

Au premier trimestre, son bénéfice sous-jacent (hors éléments exceptionnels), très scrutée par les marchés, a lui aussi fondu de moitié à 1,4 milliard de dollars au premier trimestre.

BP est sous pression pour réduire davantage ses coûts.

Le groupe pétrolier a confirmé la semaine dernière dans une communication à la Bourse de Londres que le fonds d'investissement activiste Elliott Management a pris une participation d'un peu plus de 5% de son capital.

Des informations de presse ont depuis indiqué que le fonds fait pression sur l'entreprise pour qu'elle supprime des emplois de son siège social et simplifie sa structure d'entreprise.