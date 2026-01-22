Soulagement en Europe après un nouveau TACO
information fournie par Zonebourse 22/01/2026 à 12:18
A Paris, le CAC 40, qui avait fait preuve de résistance la veille ( 0,08%), bondit de 1,05%, à 8 154 points, le DAX 40 à Francfort déroule la même tendance avec un gain de 1,41%, à 24 907 points. Enfin, l'indice Euro Stoxx 50 grimpe de 1,42%, à 5 966 points.
A Davos, après un discours très attendu (à la gloire des Etats-Unis), Donald Trump a retiré ses menaces d'une hausse des droits de douanes sur les importations vers les Etats-Unis de produits issus de pays soutenant le Groenland, dont la France fait partie.
Le président américain a également abandonné l'idée de recourir à la force pour mettre la main sur le Groenland et a évoqué un accord avec l'Otan sur l'île de l'Arctique.
Ces annonces ont permis aux taux obligataires de se détendre, notamment aux Etats-Unis. Le rendement de l'emprunt d'Etat américain à 10 ans est passé d'un pic de 4,3105% le 20 janvier, à 4,2389%.
Sur le marché des devises, l'euro remonte très légèrement face au billet vert ( 0,07%), et se négocie contre 1,1693 dollar.
En ce qui concerne les matières premières, les prix du baril de pétrole sont en baisse et à Londres il coûte 64,45 dollars (-1,33%), tandis qu'à New York il est à 59,88 dollars (-1,22%).
Au niveau de la macro-économie, l'agenda est vierge en Europe, mais sera plus chargé cet après-midi aux Etats-Unis. Les investisseurs surveilleront avec intérêt les données finales du PIB du troisième trimestre des Etats-Unis, là où Donald Trump a déjà annoncé qu'il serait en hausse de 5,4% au quatrième trimestre. Toujours outre-Atlantique, il y aura les dépenses et revenus des ménages, des données toujours importantes qui reflètent la consommation intérieure dans le pays, et il y aura également les nouvelles demandes hebdomadaires d'allocation chômage et l'indice des prix à la consommation des ménages, une composante de l'inflation.
L'agenda micro-économique est également bien rempli avec les publications trimestrielles de Procter & Gamble, GE Aerospace, Abbott Laboratories, Intel...
En Europe, l'actualité au niveau des entreprises est particulièrement chargée.
Ubisoft chute de 33,78% après avoir lancé un vaste plan de réorganisation qui a conduit le groupe à réviser ses objectifs financiers à la baisse. Chez Oddo BHF, les analystes évoquent un "méga profit warning".
A l'inverse, Interparfums se distingue avec un gain de 4,84%, après avoir dévoilé des revenus organiques annuels en hausse de 4,3%, à 918 millions d'euros, grâce à une fin d'année légèrement meilleure que prévu.
Au sein du CAC 40, Michelin et Orange sont également dans le haut du palmarès avec des hausses respectives de 2,51 et 3,30%. Le premier a dévoilé des chiffres préliminaires pour l'exercice 2025, avec notamment un free cash-flow supérieur aux attentes. Le second a confirmé qu'avec Bouygues Telecom et Iliad (maison-mère de Free) des discussions étaient en cours pour l'acquisition d'une grande partie des activités télécommunications du groupe Altice.
Toujours dans les télécoms, le norvégien Telenor flambe de 8,06%, après avoir trouvé un accord avec Arise Digital pour lui vendre 24,95% des actions du thaïlandais True.
De son côté, Volkswagen grimpe de 4,42%. Le constructeur automobile allemand a indiqué qu'il dépasserait son objectif annuel de génération de trésorerie sur l'exercice 2025.
En Espagne, Bankinter trébuche de 2,33%. Pourtant, la banque a enregistré une forte progression de ses bénéfices trimestriels, mais son titre est victime de prises de bénéfices après un bond de 85% l'année dernière.
