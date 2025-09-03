 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Sotera Health en baisse, les sponsors en capital-investissement s'apprêtent à réduire leur participation
information fournie par Reuters 03/09/2025 à 23:36

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 septembre -

** La société de services de stérilisation et de tests d'équipements de laboratoire basée dans l'Ohio déclare () que les sociétés de capital-investissement Warburg Pincus et GTCR se séparent de 20 millions d'actions

** Avant l'offre, Warburg détenait 73,8 millions d'actions, soit une participation d'environ 26 %, et GTCR 49,2 millions d'actions, soit 17,33 % des ~284 millions d'actions en circulation de SHC, selon le dépôt du prospectus ()

** Goldman Sachs est le seul preneur ferme de l'offre

** Les actions de SHC ont clôturé la session régulière de mercredi en baisse de 1,1 % à 15,98 $

** Les actions ont augmenté de 42 % au cours du mois dernier, ce qui représente une hausse de 17 % depuis le début de l'année

** 4 analystes sur 7 considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", les autres la considèrent comme une "attente" et le prix cible médian est de 17 $, selon les données de LSEG

