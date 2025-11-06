 Aller au contenu principal
Nikkei 225
50 883,68
0,00%
Sotera Health chute alors que les principaux actionnaires cèdent des participations
information fournie par Reuters 06/11/2025 à 22:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 novembre -

** La société de services de stérilisation et de tests d'équipements de laboratoire basée dans l'Ohio a déclaré que () les

** Avant l'offre, Warburg détenait ~61,8 millions d'actions, soit ~22%, et GTCR 41,2 millions d'actions, soit ~14,5% des ~284 millions d'actions en circulation de SHC, selon les données du LSEG

** Goldman Sachs est le souscripteur de l'offre

** Les actions de SHC ont clôturé jeudi en hausse de 1,3 % à 16,01 $, en hausse de ~17 % depuis le début de l'année

** 5 des 8 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", le reste considère l'action comme "à conserver" et le PT médian est de 19,50 $ - LSEG

Valeurs associées

GOLDMAN SACHS GR
787,950 USD NYSE -0,65%
SOTERA HEALTH
16,0100 USD NASDAQ +1,27%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved.

A lire aussi

  • La rémunération "stratosphérique" d'au moins 1.000 milliards de dollars promise à Elon Musk, patron de Tesla, nécessite l'accord des actionnaires jeudi en assemblée générale ( AFP / Patrick T. FALLON )
    Feu vert des actionnaires de Tesla au plan de rémunération à 1.000 milliards de Musk
    information fournie par AFP 07.11.2025 00:15 

    Le nouveau plan de rémunération du patron de Tesla , Elon Musk, a été adopté par plus de 75% des votes lors de l'assemblée générale des actionnaires réunie jeudi à Austin (Texas), lui offrant la perspective d'empocher plus de 1.000 milliards de dollars en dix ans. ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York le 13 octobre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street pique du nez, la tech en première ligne
    information fournie par AFP 06.11.2025 22:49 

    La Bourse de New York a clôturé dans le rouge jeudi, entraînée par la baisse des géants technologiques et les craintes entourant leur niveau de valorisation, dans un marché marqué par l'absence de données officielles sur l'état de santé de l'économie américaine. ... Lire la suite

  • L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    L'aéroport de Bruxelles suspend ses opérations en raison de drones
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:48 

    par Charlotte Van Campenhout L'aéroport de Bruxelles a temporairement suspendu ses opérations jeudi en raison de la présence de drones, a déclaré un porte-parole du service belge de gestion du trafic aérien. Les médias locaux ont rapporté que des drones avaient ... Lire la suite

  • Un Boeing 787 destiné à Singapore Airlines (Crédit: Josh Drake / Boeing)
    L'administration Trump annonce des accords avec Boeing en Asie centrale
    information fournie par Reuters 06.11.2025 22:34 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Plus de détails, commentaires de Boeing dans les paragraphes 2 à 8) par David Shepardson ... Lire la suite

L'offre BoursoBank