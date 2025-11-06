Sotera Health chute alors que les principaux actionnaires cèdent des participations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 novembre -
** La société de services de stérilisation et de tests d'équipements de laboratoire basée dans l'Ohio a déclaré que () les
** Avant l'offre, Warburg détenait ~61,8 millions d'actions, soit ~22%, et GTCR 41,2 millions d'actions, soit ~14,5% des ~284 millions d'actions en circulation de SHC, selon les données du LSEG
** Goldman Sachs est le souscripteur de l'offre
** Les actions de SHC ont clôturé jeudi en hausse de 1,3 % à 16,01 $, en hausse de ~17 % depuis le début de l'année
** 5 des 8 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", le reste considère l'action comme "à conserver" et le PT médian est de 19,50 $ - LSEG
